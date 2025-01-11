- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
73 (26.83%)
Loss Trade:
199 (73.16%)
Best Trade:
196.50 USD
Worst Trade:
-24.50 USD
Profitto lordo:
926.22 USD (60 366 pips)
Perdita lorda:
-1 355.47 USD (85 873 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (219.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
32.49%
Massimo carico di deposito:
31.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
135 (49.63%)
Short Trade:
137 (50.37%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.58 USD
Profitto medio:
12.69 USD
Perdita media:
-6.81 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-106.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.40 USD (18)
Crescita mensile:
-14.98%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
451.20 USD
Massimale:
640.94 USD (111.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.08% (640.94 USD)
Per equità:
2.46% (9.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|56
|SOLUSD
|45
|S&P500.spot
|22
|EURUSD
|14
|S&P500
|13
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|NKI225.spot
|9
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|DXY
|2
|DowJones30
|2
|ETHUSD
|2
|GBPNZD
|2
|BRENT
|1
|TRXUSD
|1
|Nikkei225
|1
|Nasdaq100
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-80
|BTCUSD
|-138
|SOLUSD
|-101
|S&P500.spot
|-136
|EURUSD
|5
|S&P500
|197
|GBPUSD
|-32
|USDJPY
|-68
|USDCAD
|-37
|NKI225.spot
|-1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|-12
|DXY
|3
|DowJones30
|-11
|ETHUSD
|-19
|GBPNZD
|-6
|BRENT
|0
|TRXUSD
|-1
|Nikkei225
|-1
|Nasdaq100
|-2
|XAGUSD
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.9K
|SOLUSD
|-700
|S&P500.spot
|-2.4K
|EURUSD
|-716
|S&P500
|2.9K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|-1.3K
|NKI225.spot
|-1.1K
|USDCHF
|312
|AUDUSD
|-806
|DXY
|655
|DowJones30
|-246
|ETHUSD
|-9.1K
|GBPNZD
|-987
|BRENT
|0
|TRXUSD
|-115
|Nikkei225
|-145
|Nasdaq100
|-2.1K
|XAGUSD
|267
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +196.50 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +219.93 USD
Massima perdita consecutiva: -106.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
VantageFX-Live
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|0.98 × 49
|
PhillipFutures-Server
|2.26 × 31
|
Alpari-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.64 × 212
|
AMarkets-Real
|2.95 × 3458
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
FreshForex-MT5
|4.10 × 21
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|6.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 29
|
ICMarkets-MT5
|7.75 × 4
|
FxPro-MT5
|15.67 × 3
Non ci sono recensioni
