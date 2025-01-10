- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 378
Kârla kapanan işlemler:
929 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
449 (32.58%)
En iyi işlem:
175.89 USD
En kötü işlem:
-459.45 USD
Brüt kâr:
9 321.11 USD (1 701 830 pips)
Brüt zarar:
-10 039.15 USD (1 693 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (545.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
548.97 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
50.52%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
811 (58.85%)
Satış işlemleri:
567 (41.15%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-22.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-110.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-651.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.31%
Yıllık tahmin:
-15.91%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
852.94 USD
Maksimum:
1 802.75 USD (61.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.41% (1 802.27 USD)
Varlığa göre:
25.18% (1 068.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DAX40
|607
|XAUUSD
|441
|GBPUSD
|69
|NDX100
|42
|USDCAD
|31
|USDCHF
|27
|AUDSGD
|23
|EURNZD
|23
|AUDCAD
|19
|GBPAUD
|15
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|12
|AUDUSD
|12
|CADCHF
|9
|AUDCHF
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DAX40
|45
|XAUUSD
|-692
|GBPUSD
|73
|NDX100
|-369
|USDCAD
|69
|USDCHF
|-30
|AUDSGD
|0
|EURNZD
|-9
|AUDCAD
|56
|GBPAUD
|-31
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|56
|GBPCAD
|23
|GBPCHF
|-21
|AUDUSD
|69
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DAX40
|45K
|XAUUSD
|-8K
|GBPUSD
|2.8K
|NDX100
|-44K
|USDCAD
|3.7K
|USDCHF
|-494
|AUDSGD
|471
|EURNZD
|-175
|AUDCAD
|2.8K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURUSD
|604
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCAD
|1.3K
|GBPCHF
|-521
|AUDUSD
|2.4K
|CADCHF
|817
|AUDCHF
|566
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.89 USD
En kötü işlem: -459 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +545.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a test account. Pls do not copy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-6%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
37
95%
1 378
67%
51%
0.92
-0.52
USD
USD
36%
1:500