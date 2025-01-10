SinyallerBölümler
Kiara Anishka Buhari

SF DELTA

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 378
Kârla kapanan işlemler:
929 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
449 (32.58%)
En iyi işlem:
175.89 USD
En kötü işlem:
-459.45 USD
Brüt kâr:
9 321.11 USD (1 701 830 pips)
Brüt zarar:
-10 039.15 USD (1 693 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (545.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
548.97 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
50.52%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
811 (58.85%)
Satış işlemleri:
567 (41.15%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-22.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-110.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-651.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.31%
Yıllık tahmin:
-15.91%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
852.94 USD
Maksimum:
1 802.75 USD (61.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.41% (1 802.27 USD)
Varlığa göre:
25.18% (1 068.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DAX40 607
XAUUSD 441
GBPUSD 69
NDX100 42
USDCAD 31
USDCHF 27
AUDSGD 23
EURNZD 23
AUDCAD 19
GBPAUD 15
EURUSD 15
NZDUSD 15
GBPCAD 12
GBPCHF 12
AUDUSD 12
CADCHF 9
AUDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DAX40 45
XAUUSD -692
GBPUSD 73
NDX100 -369
USDCAD 69
USDCHF -30
AUDSGD 0
EURNZD -9
AUDCAD 56
GBPAUD -31
EURUSD 15
NZDUSD 56
GBPCAD 23
GBPCHF -21
AUDUSD 69
CADCHF 10
AUDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DAX40 45K
XAUUSD -8K
GBPUSD 2.8K
NDX100 -44K
USDCAD 3.7K
USDCHF -494
AUDSGD 471
EURNZD -175
AUDCAD 2.8K
GBPAUD -1.3K
EURUSD 604
NZDUSD 1.9K
GBPCAD 1.3K
GBPCHF -521
AUDUSD 2.4K
CADCHF 817
AUDCHF 566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.89 USD
En kötü işlem: -459 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +545.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
6.08 × 25
ICMarketsSC-MT5-4
6.67 × 27
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
24.00 × 1
This is a test account. Pls do not copy 
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SF DELTA
Ayda 999 USD
-6%
0
0
USD
3.3K
USD
37
95%
1 378
67%
51%
0.92
-0.52
USD
36%
1:500
