Kiara Anishka Buhari

SF DELTA

Kiara Anishka Buhari
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 369
Bénéfice trades:
923 (67.42%)
Perte trades:
446 (32.58%)
Meilleure transaction:
175.89 USD
Pire transaction:
-459.45 USD
Bénéfice brut:
9 286.68 USD (1 689 983 pips)
Perte brute:
-9 986.11 USD (1 682 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (545.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
548.97 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
50.52%
Charge de dépôt maximale:
12.56%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
803 (58.66%)
Courts trades:
566 (41.34%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.51 USD
Bénéfice moyen:
10.06 USD
Perte moyenne:
-22.39 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-110.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-651.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.76%
Prévision annuelle:
9.23%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
852.94 USD
Maximal:
1 802.75 USD (61.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.41% (1 802.27 USD)
Par fonds propres:
25.18% (1 068.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DAX40 601
XAUUSD 441
GBPUSD 68
NDX100 42
USDCAD 31
USDCHF 26
AUDSGD 23
EURNZD 23
AUDCAD 18
GBPAUD 15
EURUSD 15
NZDUSD 15
GBPCAD 12
GBPCHF 12
AUDUSD 12
CADCHF 9
AUDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DAX40 44
XAUUSD -692
GBPUSD 56
NDX100 -369
USDCAD 69
USDCHF 11
AUDSGD 0
EURNZD -9
AUDCAD 53
GBPAUD -31
EURUSD 15
NZDUSD 56
GBPCAD 23
GBPCHF -21
AUDUSD 69
CADCHF 10
AUDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DAX40 44K
XAUUSD -8K
GBPUSD 2.2K
NDX100 -44K
USDCAD 3.7K
USDCHF 525
AUDSGD 471
EURNZD -175
AUDCAD 2.7K
GBPAUD -1.3K
EURUSD 604
NZDUSD 1.9K
GBPCAD 1.3K
GBPCHF -521
AUDUSD 2.4K
CADCHF 817
AUDCHF 566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.89 USD
Pire transaction: -459 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +545.73 USD
Perte consécutive maximale: -110.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
6.08 × 25
ICMarketsSC-MT5-4
6.67 × 27
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
24.00 × 1
This is a test account. Pls do not copy 
Aucun avis
2025.08.20 21:35
No swaps are charged
2025.08.20 21:35
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 19:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.