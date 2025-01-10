- Crescita
Trade:
1 378
Profit Trade:
929 (67.41%)
Loss Trade:
449 (32.58%)
Best Trade:
175.89 USD
Worst Trade:
-459.45 USD
Profitto lordo:
9 321.11 USD (1 701 830 pips)
Perdita lorda:
-10 039.15 USD (1 693 731 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (545.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
548.97 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
50.52%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
811 (58.85%)
Short Trade:
567 (41.15%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
10.03 USD
Perdita media:
-22.36 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-110.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.07 USD (5)
Crescita mensile:
-1.31%
Previsione annuale:
-15.91%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
852.94 USD
Massimale:
1 802.75 USD (61.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.41% (1 802.27 USD)
Per equità:
25.18% (1 068.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DAX40
|607
|XAUUSD
|441
|GBPUSD
|69
|NDX100
|42
|USDCAD
|31
|USDCHF
|27
|AUDSGD
|23
|EURNZD
|23
|AUDCAD
|19
|GBPAUD
|15
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|12
|AUDUSD
|12
|CADCHF
|9
|AUDCHF
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DAX40
|45
|XAUUSD
|-692
|GBPUSD
|73
|NDX100
|-369
|USDCAD
|69
|USDCHF
|-30
|AUDSGD
|0
|EURNZD
|-9
|AUDCAD
|56
|GBPAUD
|-31
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|56
|GBPCAD
|23
|GBPCHF
|-21
|AUDUSD
|69
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DAX40
|45K
|XAUUSD
|-8K
|GBPUSD
|2.8K
|NDX100
|-44K
|USDCAD
|3.7K
|USDCHF
|-494
|AUDSGD
|471
|EURNZD
|-175
|AUDCAD
|2.8K
|GBPAUD
|-1.3K
|EURUSD
|604
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCAD
|1.3K
|GBPCHF
|-521
|AUDUSD
|2.4K
|CADCHF
|817
|AUDCHF
|566
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +175.89 USD
Worst Trade: -459 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +545.73 USD
Massima perdita consecutiva: -110.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|6.08 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.67 × 27
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|24.00 × 1
This is a test account. Pls do not copy
Non ci sono recensioni
