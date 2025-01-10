SegnaliSezioni
Kiara Anishka Buhari

SF DELTA

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 378
Profit Trade:
929 (67.41%)
Loss Trade:
449 (32.58%)
Best Trade:
175.89 USD
Worst Trade:
-459.45 USD
Profitto lordo:
9 321.11 USD (1 701 830 pips)
Perdita lorda:
-10 039.15 USD (1 693 731 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (545.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
548.97 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
50.52%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
811 (58.85%)
Short Trade:
567 (41.15%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
10.03 USD
Perdita media:
-22.36 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-110.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.07 USD (5)
Crescita mensile:
-1.31%
Previsione annuale:
-15.91%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
852.94 USD
Massimale:
1 802.75 USD (61.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.41% (1 802.27 USD)
Per equità:
25.18% (1 068.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DAX40 607
XAUUSD 441
GBPUSD 69
NDX100 42
USDCAD 31
USDCHF 27
AUDSGD 23
EURNZD 23
AUDCAD 19
GBPAUD 15
EURUSD 15
NZDUSD 15
GBPCAD 12
GBPCHF 12
AUDUSD 12
CADCHF 9
AUDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DAX40 45
XAUUSD -692
GBPUSD 73
NDX100 -369
USDCAD 69
USDCHF -30
AUDSGD 0
EURNZD -9
AUDCAD 56
GBPAUD -31
EURUSD 15
NZDUSD 56
GBPCAD 23
GBPCHF -21
AUDUSD 69
CADCHF 10
AUDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DAX40 45K
XAUUSD -8K
GBPUSD 2.8K
NDX100 -44K
USDCAD 3.7K
USDCHF -494
AUDSGD 471
EURNZD -175
AUDCAD 2.8K
GBPAUD -1.3K
EURUSD 604
NZDUSD 1.9K
GBPCAD 1.3K
GBPCHF -521
AUDUSD 2.4K
CADCHF 817
AUDCHF 566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.89 USD
Worst Trade: -459 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +545.73 USD
Massima perdita consecutiva: -110.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
6.08 × 25
ICMarketsSC-MT5-4
6.67 × 27
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
24.00 × 1
This is a test account. Pls do not copy 
Non ci sono recensioni
2025.08.20 21:35
No swaps are charged
2025.08.20 21:35
No swaps are charged
2025.08.14 22:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 19:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Share of days for 80% of growth is too low
