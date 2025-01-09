SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MIAA
David Garcia Antona

MIAA

David Garcia Antona
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FPMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 100
Kârla kapanan işlemler:
932 (84.72%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (15.27%)
En iyi işlem:
234.45 EUR
En kötü işlem:
-237.53 EUR
Brüt kâr:
5 026.75 EUR (162 277 pips)
Brüt zarar:
-5 243.93 EUR (157 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (124.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
252.58 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
33.72%
Maks. mevduat yükü:
11.91%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
612 (55.64%)
Satış işlemleri:
488 (44.36%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.20 EUR
Ortalama kâr:
5.39 EUR
Ortalama zarar:
-31.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-26.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-493.57 EUR (6)
Aylık büyüme:
5.98%
Yıllık tahmin:
72.22%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
487.23 EUR
Maksimum:
1 003.69 EUR (122.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.71% (1 002.62 EUR)
Varlığa göre:
35.05% (1 185.11 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 557
GBPUSD.r 499
US500 44
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 396
GBPUSD.r -407
US500 -235
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 12K
GBPUSD.r -9.4K
US500 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.45 EUR
En kötü işlem: -238 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +124.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -26.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
1.47 × 17
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
