- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 100
Profit Trade:
932 (84.72%)
Loss Trade:
168 (15.27%)
Best Trade:
234.45 EUR
Worst Trade:
-237.53 EUR
Profitto lordo:
5 026.75 EUR (162 277 pips)
Perdita lorda:
-5 243.93 EUR (157 564 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (124.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
252.58 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
33.72%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
612 (55.64%)
Short Trade:
488 (44.36%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.20 EUR
Profitto medio:
5.39 EUR
Perdita media:
-31.21 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-26.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-493.57 EUR (6)
Crescita mensile:
6.12%
Previsione annuale:
75.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
487.23 EUR
Massimale:
1 003.69 EUR (122.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.71% (1 002.62 EUR)
Per equità:
35.05% (1 185.11 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|557
|GBPUSD.r
|499
|US500
|44
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|396
|GBPUSD.r
|-407
|US500
|-235
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|12K
|GBPUSD.r
|-9.4K
|US500
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|1.47 × 17
Non ci sono recensioni
