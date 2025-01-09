SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MIAA
David Garcia Antona

MIAA

David Garcia Antona
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FPMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 100
Profit Trade:
932 (84.72%)
Loss Trade:
168 (15.27%)
Best Trade:
234.45 EUR
Worst Trade:
-237.53 EUR
Profitto lordo:
5 026.75 EUR (162 277 pips)
Perdita lorda:
-5 243.93 EUR (157 564 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (124.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
252.58 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
33.72%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
612 (55.64%)
Short Trade:
488 (44.36%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.20 EUR
Profitto medio:
5.39 EUR
Perdita media:
-31.21 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-26.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-493.57 EUR (6)
Crescita mensile:
6.12%
Previsione annuale:
75.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
487.23 EUR
Massimale:
1 003.69 EUR (122.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.71% (1 002.62 EUR)
Per equità:
35.05% (1 185.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 557
GBPUSD.r 499
US500 44
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 396
GBPUSD.r -407
US500 -235
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 12K
GBPUSD.r -9.4K
US500 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +234.45 EUR
Worst Trade: -238 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +124.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
1.47 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MIAA
60USD al mese
1%
0
0
USD
2.8K
EUR
38
98%
1 100
84%
34%
0.95
-0.20
EUR
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.