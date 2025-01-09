SignauxSections
MIAA
David Garcia Antona

MIAA

David Garcia Antona
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FPMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 093
Bénéfice trades:
926 (84.72%)
Perte trades:
167 (15.28%)
Meilleure transaction:
234.45 EUR
Pire transaction:
-237.53 EUR
Bénéfice brut:
5 021.30 EUR (161 643 pips)
Perte brute:
-5 242.09 EUR (157 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (124.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
252.58 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
33.72%
Charge de dépôt maximale:
11.91%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
605 (55.35%)
Courts trades:
488 (44.65%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.20 EUR
Bénéfice moyen:
5.42 EUR
Perte moyenne:
-31.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-26.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-493.57 EUR (6)
Croissance mensuelle:
6.16%
Prévision annuelle:
77.67%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
487.23 EUR
Maximal:
1 003.69 EUR (122.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.71% (1 002.62 EUR)
Par fonds propres:
35.05% (1 185.11 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 550
GBPUSD.r 499
US500 44
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 391
GBPUSD.r -407
US500 -235
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 12K
GBPUSD.r -9.4K
US500 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +234.45 EUR
Pire transaction: -238 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +124.99 EUR
Perte consécutive maximale: -26.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
1.47 × 17
Aucun avis
2025.09.26 06:40
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MIAA
60 USD par mois
1%
0
0
USD
2.8K
EUR
38
98%
1 093
84%
34%
0.95
-0.20
EUR
35%
1:500
