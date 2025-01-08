SinyallerBölümler
Xuan Bach Nguyen

Mon Scalper

Xuan Bach Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 225%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
169 (88.02%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (11.98%)
En iyi işlem:
28.58 USD
En kötü işlem:
-30.66 USD
Brüt kâr:
852.36 USD (66 845 pips)
Brüt zarar:
-514.84 USD (37 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (175.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.96 USD (31)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
17.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
128 (66.67%)
Satış işlemleri:
64 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-22.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-57.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.54 USD (2)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
381.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.77 USD (16.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.71% (60.44 USD)
Varlığa göre:
16.63% (29.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 338
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.58 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +175.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 22:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 13:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.27 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.26 14:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.22 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 13:43
Share of trading days is too low
2025.01.09 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.09 12:41
Share of trading days is too low
2025.01.09 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.09 08:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 13:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mon Scalper
Ayda 199 USD
225%
0
0
USD
488
USD
38
100%
192
88%
7%
1.65
1.76
USD
29%
1:500
