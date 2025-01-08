- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
169 (88.02%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (11.98%)
En iyi işlem:
28.58 USD
En kötü işlem:
-30.66 USD
Brüt kâr:
852.36 USD (66 845 pips)
Brüt zarar:
-514.84 USD (37 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (175.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.96 USD (31)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
17.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
128 (66.67%)
Satış işlemleri:
64 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-22.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-57.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.54 USD (2)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
381.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.77 USD (16.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.71% (60.44 USD)
Varlığa göre:
16.63% (29.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|338
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.58 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +175.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
225%
0
0
USD
USD
488
USD
USD
38
100%
192
88%
7%
1.65
1.76
USD
USD
29%
1:500