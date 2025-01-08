SignauxSections
Xuan Bach Nguyen

Mon Scalper

Xuan Bach Nguyen
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 222%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
168 (87.95%)
Perte trades:
23 (12.04%)
Meilleure transaction:
28.58 USD
Pire transaction:
-30.66 USD
Bénéfice brut:
847.33 USD (66 343 pips)
Perte brute:
-514.84 USD (37 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (175.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.96 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
6.50%
Charge de dépôt maximale:
17.94%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.83
Longs trades:
127 (66.49%)
Courts trades:
64 (33.51%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
5.04 USD
Perte moyenne:
-22.38 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-57.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.54 USD (2)
Croissance mensuelle:
30.09%
Prévision annuelle:
365.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
68.77 USD (16.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.71% (60.44 USD)
Par fonds propres:
16.63% (29.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 191
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 332
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 22:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 13:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.27 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.26 14:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.22 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 13:43
Share of trading days is too low
2025.01.09 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.09 12:41
Share of trading days is too low
2025.01.09 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.09 08:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 13:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mon Scalper
199 USD par mois
222%
0
0
USD
482
USD
38
100%
191
87%
7%
1.64
1.74
USD
29%
1:500
