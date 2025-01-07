SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eisenkreuz
Andrea Gregori

Eisenkreuz

Andrea Gregori
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
124 (69.66%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (30.34%)
En iyi işlem:
334.66 EUR
En kötü işlem:
-1 038.46 EUR
Brüt kâr:
7 470.04 EUR (58 221 pips)
Brüt zarar:
-7 102.07 EUR (138 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (615.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
615.12 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.93%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
61 (34.27%)
Satış işlemleri:
117 (65.73%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
2.07 EUR
Ortalama kâr:
60.24 EUR
Ortalama zarar:
-131.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 256.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 256.42 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
10.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
503.44 EUR
Maksimum:
2 235.37 EUR (14.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.21% (2 235.37 EUR)
Varlığa göre:
46.46% (6 709.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 54
CADCHF 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDJPY 18
EURAUD 15
NZDUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 4
AUDNZD 3
GBPCHF 2
AUDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 757
CADCHF 456
NZDCAD 481
EURGBP 325
USDJPY -109
EURAUD -2K
NZDUSD 155
GBPUSD 84
EURCHF 105
AUDNZD -13
GBPCHF 84
AUDCAD 20
EURCAD -16
USDCAD 34
USDCHF 12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -65K
CADCHF 2.4K
NZDCAD 4.7K
EURGBP -1.4K
USDJPY -1.5K
EURAUD -22K
NZDUSD 1K
GBPUSD 659
EURCHF 537
AUDNZD -26
GBPCHF 488
AUDCAD 180
EURCAD -93
USDCAD 317
USDCHF 68
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +334.66 EUR
En kötü işlem: -1 038 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +615.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 256.42 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


İnceleme yok
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eisenkreuz
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
14K
EUR
38
0%
178
69%
99%
1.05
2.07
EUR
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.