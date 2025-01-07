SignauxSections
Andrea Gregori

Eisenkreuz

Andrea Gregori
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
124 (69.66%)
Perte trades:
54 (30.34%)
Meilleure transaction:
334.66 EUR
Pire transaction:
-1 038.46 EUR
Bénéfice brut:
7 470.04 EUR (58 221 pips)
Perte brute:
-7 102.07 EUR (138 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (615.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
615.12 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.93%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
16 jours
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
61 (34.27%)
Courts trades:
117 (65.73%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
2.07 EUR
Bénéfice moyen:
60.24 EUR
Perte moyenne:
-131.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 256.42 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 256.42 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.84%
Prévision annuelle:
10.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
503.44 EUR
Maximal:
2 235.37 EUR (14.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.21% (2 235.37 EUR)
Par fonds propres:
46.46% (6 709.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 54
CADCHF 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDJPY 18
EURAUD 15
NZDUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 4
AUDNZD 3
GBPCHF 2
AUDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 757
CADCHF 456
NZDCAD 481
EURGBP 325
USDJPY -109
EURAUD -2K
NZDUSD 155
GBPUSD 84
EURCHF 105
AUDNZD -13
GBPCHF 84
AUDCAD 20
EURCAD -16
USDCAD 34
USDCHF 12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -65K
CADCHF 2.4K
NZDCAD 4.7K
EURGBP -1.4K
USDJPY -1.5K
EURAUD -22K
NZDUSD 1K
GBPUSD 659
EURCHF 537
AUDNZD -26
GBPCHF 488
AUDCAD 180
EURCAD -93
USDCAD 317
USDCHF 68
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +334.66 EUR
Pire transaction: -1 038 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +615.12 EUR
Perte consécutive maximale: -1 256.42 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Aucun avis
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
