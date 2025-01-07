SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eisenkreuz
Andrea Gregori

Eisenkreuz

Andrea Gregori
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
124 (69.66%)
Loss Trade:
54 (30.34%)
Best Trade:
334.66 EUR
Worst Trade:
-1 038.46 EUR
Profitto lordo:
7 470.04 EUR (58 221 pips)
Perdita lorda:
-7 102.07 EUR (138 199 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (615.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
615.12 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.93%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
61 (34.27%)
Short Trade:
117 (65.73%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.07 EUR
Profitto medio:
60.24 EUR
Perdita media:
-131.52 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 256.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 256.42 EUR (5)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
10.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
503.44 EUR
Massimale:
2 235.37 EUR (14.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.21% (2 235.37 EUR)
Per equità:
46.46% (6 709.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 54
CADCHF 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDJPY 18
EURAUD 15
NZDUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 4
AUDNZD 3
GBPCHF 2
AUDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 757
CADCHF 456
NZDCAD 481
EURGBP 325
USDJPY -109
EURAUD -2K
NZDUSD 155
GBPUSD 84
EURCHF 105
AUDNZD -13
GBPCHF 84
AUDCAD 20
EURCAD -16
USDCAD 34
USDCHF 12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -65K
CADCHF 2.4K
NZDCAD 4.7K
EURGBP -1.4K
USDJPY -1.5K
EURAUD -22K
NZDUSD 1K
GBPUSD 659
EURCHF 537
AUDNZD -26
GBPCHF 488
AUDCAD 180
EURCAD -93
USDCAD 317
USDCHF 68
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +334.66 EUR
Worst Trade: -1 038 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +615.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 256.42 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Non ci sono recensioni
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eisenkreuz
30USD al mese
3%
0
0
USD
14K
EUR
38
0%
178
69%
99%
1.05
2.07
EUR
46%
1:500
