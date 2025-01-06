SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DailyRebound Portfolio Trader
Mika Matias Manty

DailyRebound Portfolio Trader

Mika Matias Manty
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
340 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (15.21%)
En iyi işlem:
151.24 EUR
En kötü işlem:
-160.90 EUR
Brüt kâr:
3 242.08 EUR (111 313 pips)
Brüt zarar:
-1 686.71 EUR (54 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (100.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
461.42 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
53.41%
Maks. mevduat yükü:
8.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.77
Alış işlemleri:
189 (47.13%)
Satış işlemleri:
212 (52.87%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
3.88 EUR
Ortalama kâr:
9.54 EUR
Ortalama zarar:
-27.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-120.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.01 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
13.36%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 EUR
Maksimum:
229.86 EUR (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (229.33 EUR)
Varlığa göre:
44.23% (1 758.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 54
EURAUD 53
EURCAD 52
EURUSD 44
EURNZD 34
GBPCAD 31
USDCAD 21
GBPUSD 16
USDCHF 13
NZDCAD 13
EURCHF 13
AUDCAD 11
NZDUSD 10
EURGBP 8
CADCHF 8
GBPCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 126
EURAUD 110
EURCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 117
GBPCAD 119
USDCAD 85
GBPUSD 100
USDCHF 126
NZDCAD 45
EURCHF 47
AUDCAD 53
NZDUSD 47
EURGBP 34
CADCHF 75
GBPCHF 184
NZDCHF 61
AUDCHF 47
AUDUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 6.4K
EURAUD 7.2K
EURCAD 9.1K
EURUSD 5.9K
EURNZD 6.4K
GBPCAD 5K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 1.1K
EURCHF 1.3K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1K
EURGBP 418
CADCHF 1.9K
GBPCHF 2.3K
NZDCHF 859
AUDCHF 858
AUDUSD 195
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.24 EUR
En kötü işlem: -161 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +100.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -120.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 238
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5142
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 505
Exness-MT5Real8
0.71 × 547
115 daha fazla...
İnceleme yok
