- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
340 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (15.21%)
En iyi işlem:
151.24 EUR
En kötü işlem:
-160.90 EUR
Brüt kâr:
3 242.08 EUR (111 313 pips)
Brüt zarar:
-1 686.71 EUR (54 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (100.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
461.42 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
53.41%
Maks. mevduat yükü:
8.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.77
Alış işlemleri:
189 (47.13%)
Satış işlemleri:
212 (52.87%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
3.88 EUR
Ortalama kâr:
9.54 EUR
Ortalama zarar:
-27.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-120.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.01 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
13.36%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 EUR
Maksimum:
229.86 EUR (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (229.33 EUR)
Varlığa göre:
44.23% (1 758.16 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|54
|EURAUD
|53
|EURCAD
|52
|EURUSD
|44
|EURNZD
|34
|GBPCAD
|31
|USDCAD
|21
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|13
|NZDCAD
|13
|EURCHF
|13
|AUDCAD
|11
|NZDUSD
|10
|EURGBP
|8
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|8
|NZDCHF
|6
|AUDCHF
|5
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|126
|EURAUD
|110
|EURCAD
|190
|EURUSD
|198
|EURNZD
|117
|GBPCAD
|119
|USDCAD
|85
|GBPUSD
|100
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|45
|EURCHF
|47
|AUDCAD
|53
|NZDUSD
|47
|EURGBP
|34
|CADCHF
|75
|GBPCHF
|184
|NZDCHF
|61
|AUDCHF
|47
|AUDUSD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|6.4K
|EURAUD
|7.2K
|EURCAD
|9.1K
|EURUSD
|5.9K
|EURNZD
|6.4K
|GBPCAD
|5K
|USDCAD
|2K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|1.8K
|NZDCAD
|1.1K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|418
|CADCHF
|1.9K
|GBPCHF
|2.3K
|NZDCHF
|859
|AUDCHF
|858
|AUDUSD
|195
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.24 EUR
En kötü işlem: -161 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +100.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -120.18 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 238
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5142
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 505
|
Exness-MT5Real8
|0.71 × 547
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
4.9K
EUR
EUR
38
98%
401
84%
53%
1.92
3.88
EUR
EUR
44%
1:500