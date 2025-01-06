- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
340 (84.78%)
Loss Trade:
61 (15.21%)
Best Trade:
151.24 EUR
Worst Trade:
-160.90 EUR
Profitto lordo:
3 242.08 EUR (111 313 pips)
Perdita lorda:
-1 686.71 EUR (54 619 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (100.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
461.42 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
53.41%
Massimo carico di deposito:
8.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.77
Long Trade:
189 (47.13%)
Short Trade:
212 (52.87%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
3.88 EUR
Profitto medio:
9.54 EUR
Perdita media:
-27.65 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-120.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.01 EUR (2)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 EUR
Massimale:
229.86 EUR (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (229.33 EUR)
Per equità:
44.23% (1 758.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|54
|EURAUD
|53
|EURCAD
|52
|EURUSD
|44
|EURNZD
|34
|GBPCAD
|31
|USDCAD
|21
|GBPUSD
|16
|USDCHF
|13
|NZDCAD
|13
|EURCHF
|13
|AUDCAD
|11
|NZDUSD
|10
|EURGBP
|8
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|8
|NZDCHF
|6
|AUDCHF
|5
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|126
|EURAUD
|110
|EURCAD
|190
|EURUSD
|198
|EURNZD
|117
|GBPCAD
|119
|USDCAD
|85
|GBPUSD
|100
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|45
|EURCHF
|47
|AUDCAD
|53
|NZDUSD
|47
|EURGBP
|34
|CADCHF
|75
|GBPCHF
|184
|NZDCHF
|61
|AUDCHF
|47
|AUDUSD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|6.4K
|EURAUD
|7.2K
|EURCAD
|9.1K
|EURUSD
|5.9K
|EURNZD
|6.4K
|GBPCAD
|5K
|USDCAD
|2K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|1.8K
|NZDCAD
|1.1K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|418
|CADCHF
|1.9K
|GBPCHF
|2.3K
|NZDCHF
|859
|AUDCHF
|858
|AUDUSD
|195
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.24 EUR
Worst Trade: -161 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +100.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -120.18 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 238
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5142
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 505
|
Exness-MT5Real8
|0.71 × 547
