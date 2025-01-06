SegnaliSezioni
Mika Matias Manty

DailyRebound Portfolio Trader

Mika Matias Manty
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
340 (84.78%)
Loss Trade:
61 (15.21%)
Best Trade:
151.24 EUR
Worst Trade:
-160.90 EUR
Profitto lordo:
3 242.08 EUR (111 313 pips)
Perdita lorda:
-1 686.71 EUR (54 619 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (100.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
461.42 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
53.41%
Massimo carico di deposito:
8.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.77
Long Trade:
189 (47.13%)
Short Trade:
212 (52.87%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
3.88 EUR
Profitto medio:
9.54 EUR
Perdita media:
-27.65 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-120.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.01 EUR (2)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 EUR
Massimale:
229.86 EUR (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (229.33 EUR)
Per equità:
44.23% (1 758.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 54
EURAUD 53
EURCAD 52
EURUSD 44
EURNZD 34
GBPCAD 31
USDCAD 21
GBPUSD 16
USDCHF 13
NZDCAD 13
EURCHF 13
AUDCAD 11
NZDUSD 10
EURGBP 8
CADCHF 8
GBPCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 126
EURAUD 110
EURCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 117
GBPCAD 119
USDCAD 85
GBPUSD 100
USDCHF 126
NZDCAD 45
EURCHF 47
AUDCAD 53
NZDUSD 47
EURGBP 34
CADCHF 75
GBPCHF 184
NZDCHF 61
AUDCHF 47
AUDUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 6.4K
EURAUD 7.2K
EURCAD 9.1K
EURUSD 5.9K
EURNZD 6.4K
GBPCAD 5K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 1.1K
EURCHF 1.3K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1K
EURGBP 418
CADCHF 1.9K
GBPCHF 2.3K
NZDCHF 859
AUDCHF 858
AUDUSD 195
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.24 EUR
Worst Trade: -161 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +100.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -120.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 238
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5142
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 505
Exness-MT5Real8
0.71 × 547
Non ci sono recensioni
2025.09.10 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DailyRebound Portfolio Trader
30USD al mese
43%
0
0
USD
4.9K
EUR
38
98%
401
84%
53%
1.92
3.88
EUR
44%
1:500
Copia

