Mika Matias Manty

DailyRebound Portfolio Trader

Mika Matias Manty
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
401
Bénéfice trades:
340 (84.78%)
Perte trades:
61 (15.21%)
Meilleure transaction:
151.24 EUR
Pire transaction:
-160.90 EUR
Bénéfice brut:
3 242.08 EUR (111 313 pips)
Perte brute:
-1 686.71 EUR (54 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (100.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
461.42 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
53.41%
Charge de dépôt maximale:
8.66%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.77
Longs trades:
189 (47.13%)
Courts trades:
212 (52.87%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
3.88 EUR
Bénéfice moyen:
9.54 EUR
Perte moyenne:
-27.65 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-120.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-229.01 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.10%
Prévision annuelle:
13.36%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 EUR
Maximal:
229.86 EUR (5.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.78% (229.33 EUR)
Par fonds propres:
44.23% (1 758.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 54
EURAUD 53
EURCAD 52
EURUSD 44
EURNZD 34
GBPCAD 31
USDCAD 21
GBPUSD 16
USDCHF 13
NZDCAD 13
EURCHF 13
AUDCAD 11
NZDUSD 10
EURGBP 8
CADCHF 8
GBPCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 126
EURAUD 110
EURCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 117
GBPCAD 119
USDCAD 85
GBPUSD 100
USDCHF 126
NZDCAD 45
EURCHF 47
AUDCAD 53
NZDUSD 47
EURGBP 34
CADCHF 75
GBPCHF 184
NZDCHF 61
AUDCHF 47
AUDUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 6.4K
EURAUD 7.2K
EURCAD 9.1K
EURUSD 5.9K
EURNZD 6.4K
GBPCAD 5K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 1.1K
EURCHF 1.3K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1K
EURGBP 418
CADCHF 1.9K
GBPCHF 2.3K
NZDCHF 859
AUDCHF 858
AUDUSD 195
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.24 EUR
Pire transaction: -161 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +100.56 EUR
Perte consécutive maximale: -120.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 238
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5142
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 505
Exness-MT5Real8
0.71 × 547
115 plus...
Aucun avis
2025.09.10 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
