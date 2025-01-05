SinyallerBölümler
Hassanien Saleh

HassTrader TFE

Hassanien Saleh
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
70 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.65%)
En iyi işlem:
188.28 AUD
En kötü işlem:
-150.17 AUD
Brüt kâr:
2 038.92 AUD (37 047 pips)
Brüt zarar:
-479.52 AUD (7 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (100.43 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
569.90 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
50.38%
Maks. mevduat yükü:
4.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
5.84
Alış işlemleri:
43 (50.59%)
Satış işlemleri:
42 (49.41%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
18.35 AUD
Ortalama kâr:
29.13 AUD
Ortalama zarar:
-31.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-160.31 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.58 AUD (2)
Aylık büyüme:
2.84%
Yıllık tahmin:
34.49%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
266.90 AUD (8.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.42% (266.90 AUD)
Varlığa göre:
19.79% (414.30 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 10
EURAUD 8
AUDNZD 7
CHFJPY 7
AUDUSD 6
EURGBP 6
USDJPY 5
USDCHF 5
GBPCAD 5
GBPUSD 5
GBPJPY 4
CADCHF 4
NZDJPY 2
EURJPY 2
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 157
EURAUD 160
AUDNZD 50
CHFJPY 153
AUDUSD 72
EURGBP 118
USDJPY 40
USDCHF 64
GBPCAD 48
GBPUSD 73
GBPJPY 28
CADCHF 54
NZDJPY 8
EURJPY 15
AUDCHF 12
NZDCHF 39
EURCAD 4
EURUSD 22
GBPNZD 23
EURNZD 23
NZDUSD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 2.4K
EURAUD 3.1K
AUDNZD 863
CHFJPY 4.3K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 913
USDJPY 2.9K
USDCHF 2K
GBPCAD 4.8K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 1.8K
CADCHF 647
NZDJPY 511
EURJPY 704
AUDCHF 446
NZDCHF 334
EURCAD 233
EURUSD 236
GBPNZD 367
EURNZD 326
NZDUSD 119
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.28 AUD
En kötü işlem: -150 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +100.43 AUD
Maksimum ardışık zarar: -160.31 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.36 × 298
FPMarkets-Live
0.48 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.61 × 1547
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.97 × 209
Darwinex-Live
0.98 × 128
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1150
VantageFX-Live
1.39 × 135
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
1.50 × 88
48 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 20:53
Share of trading days is too low
2025.06.17 07:48
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.72% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HassTrader TFE
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
12K
AUD
36
95%
85
82%
50%
4.25
18.35
AUD
20%
1:500
