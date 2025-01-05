- Büyüme
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
70 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.65%)
En iyi işlem:
188.28 AUD
En kötü işlem:
-150.17 AUD
Brüt kâr:
2 038.92 AUD (37 047 pips)
Brüt zarar:
-479.52 AUD (7 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (100.43 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
569.90 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
50.38%
Maks. mevduat yükü:
4.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
5.84
Alış işlemleri:
43 (50.59%)
Satış işlemleri:
42 (49.41%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
18.35 AUD
Ortalama kâr:
29.13 AUD
Ortalama zarar:
-31.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-160.31 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.58 AUD (2)
Aylık büyüme:
2.84%
Yıllık tahmin:
34.49%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
266.90 AUD (8.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.42% (266.90 AUD)
Varlığa göre:
19.79% (414.30 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|10
|EURAUD
|8
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|7
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|4
|CADCHF
|4
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|157
|EURAUD
|160
|AUDNZD
|50
|CHFJPY
|153
|AUDUSD
|72
|EURGBP
|118
|USDJPY
|40
|USDCHF
|64
|GBPCAD
|48
|GBPUSD
|73
|GBPJPY
|28
|CADCHF
|54
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|15
|AUDCHF
|12
|NZDCHF
|39
|EURCAD
|4
|EURUSD
|22
|GBPNZD
|23
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|23
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|2.4K
|EURAUD
|3.1K
|AUDNZD
|863
|CHFJPY
|4.3K
|AUDUSD
|1.1K
|EURGBP
|913
|USDJPY
|2.9K
|USDCHF
|2K
|GBPCAD
|4.8K
|GBPUSD
|1.9K
|GBPJPY
|1.8K
|CADCHF
|647
|NZDJPY
|511
|EURJPY
|704
|AUDCHF
|446
|NZDCHF
|334
|EURCAD
|233
|EURUSD
|236
|GBPNZD
|367
|EURNZD
|326
|NZDUSD
|119
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +188.28 AUD
En kötü işlem: -150 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +100.43 AUD
Maksimum ardışık zarar: -160.31 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
Exness-MT5Real3
|0.36 × 298
FPMarkets-Live
|0.48 × 327
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
FXPIG-Server
|0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
|0.61 × 1547
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
Tradeview-Live
|0.78 × 9
Tickmill-Live
|0.97 × 209
Darwinex-Live
|0.98 × 128
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
Eightcap-Live
|1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
|1.28 × 1150
VantageFX-Live
|1.39 × 135
FPMarketsLLC-Live
|1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
|1.50 × 88
