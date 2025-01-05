SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HassTrader TFE
Hassanien Saleh

HassTrader TFE

Hassanien Saleh
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
70 (82.35%)
Perte trades:
15 (17.65%)
Meilleure transaction:
188.28 AUD
Pire transaction:
-150.17 AUD
Bénéfice brut:
2 038.92 AUD (37 047 pips)
Perte brute:
-479.52 AUD (7 201 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (100.43 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
569.90 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
50.38%
Charge de dépôt maximale:
4.19%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
5.84
Longs trades:
43 (50.59%)
Courts trades:
42 (49.41%)
Facteur de profit:
4.25
Rendement attendu:
18.35 AUD
Bénéfice moyen:
29.13 AUD
Perte moyenne:
-31.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
3 (-160.31 AUD)
Perte consécutive maximale:
-163.58 AUD (2)
Croissance mensuelle:
2.84%
Prévision annuelle:
34.49%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
266.90 AUD (8.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.42% (266.90 AUD)
Par fonds propres:
19.79% (414.30 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 10
EURAUD 8
AUDNZD 7
CHFJPY 7
AUDUSD 6
EURGBP 6
USDJPY 5
USDCHF 5
GBPCAD 5
GBPUSD 5
GBPJPY 4
CADCHF 4
NZDJPY 2
EURJPY 2
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 157
EURAUD 160
AUDNZD 50
CHFJPY 153
AUDUSD 72
EURGBP 118
USDJPY 40
USDCHF 64
GBPCAD 48
GBPUSD 73
GBPJPY 28
CADCHF 54
NZDJPY 8
EURJPY 15
AUDCHF 12
NZDCHF 39
EURCAD 4
EURUSD 22
GBPNZD 23
EURNZD 23
NZDUSD 23
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 2.4K
EURAUD 3.1K
AUDNZD 863
CHFJPY 4.3K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 913
USDJPY 2.9K
USDCHF 2K
GBPCAD 4.8K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 1.8K
CADCHF 647
NZDJPY 511
EURJPY 704
AUDCHF 446
NZDCHF 334
EURCAD 233
EURUSD 236
GBPNZD 367
EURNZD 326
NZDUSD 119
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +188.28 AUD
Pire transaction: -150 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +100.43 AUD
Perte consécutive maximale: -160.31 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.36 × 298
FPMarkets-Live
0.48 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.61 × 1547
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.97 × 209
Darwinex-Live
0.98 × 128
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1150
VantageFX-Live
1.39 × 135
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
1.50 × 88
48 plus...
Aucun avis
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 20:53
Share of trading days is too low
2025.06.17 07:48
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.72% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HassTrader TFE
30 USD par mois
27%
0
0
USD
12K
AUD
36
95%
85
82%
50%
4.25
18.35
AUD
20%
1:500
