Hassanien Saleh

HassTrader TFE

Hassanien Saleh
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
70 (82.35%)
Loss Trade:
15 (17.65%)
Best Trade:
188.28 AUD
Worst Trade:
-150.17 AUD
Profitto lordo:
2 038.92 AUD (37 047 pips)
Perdita lorda:
-479.52 AUD (7 201 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (100.43 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
569.90 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
50.38%
Massimo carico di deposito:
4.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
5.84
Long Trade:
43 (50.59%)
Short Trade:
42 (49.41%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
18.35 AUD
Profitto medio:
29.13 AUD
Perdita media:
-31.97 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-160.31 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-163.58 AUD (2)
Crescita mensile:
2.84%
Previsione annuale:
34.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
266.90 AUD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.42% (266.90 AUD)
Per equità:
19.79% (414.30 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 10
EURAUD 8
AUDNZD 7
CHFJPY 7
AUDUSD 6
EURGBP 6
USDJPY 5
USDCHF 5
GBPCAD 5
GBPUSD 5
GBPJPY 4
CADCHF 4
NZDJPY 2
EURJPY 2
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 157
EURAUD 160
AUDNZD 50
CHFJPY 153
AUDUSD 72
EURGBP 118
USDJPY 40
USDCHF 64
GBPCAD 48
GBPUSD 73
GBPJPY 28
CADCHF 54
NZDJPY 8
EURJPY 15
AUDCHF 12
NZDCHF 39
EURCAD 4
EURUSD 22
GBPNZD 23
EURNZD 23
NZDUSD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 2.4K
EURAUD 3.1K
AUDNZD 863
CHFJPY 4.3K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 913
USDJPY 2.9K
USDCHF 2K
GBPCAD 4.8K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 1.8K
CADCHF 647
NZDJPY 511
EURJPY 704
AUDCHF 446
NZDCHF 334
EURCAD 233
EURUSD 236
GBPNZD 367
EURNZD 326
NZDUSD 119
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.28 AUD
Worst Trade: -150 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +100.43 AUD
Massima perdita consecutiva: -160.31 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.36 × 298
FPMarkets-Live
0.48 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.61 × 1547
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.97 × 209
Darwinex-Live
0.98 × 128
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1150
VantageFX-Live
1.39 × 135
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
1.50 × 88
48 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 20:53
Share of trading days is too low
2025.06.17 07:48
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.72% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
