SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pacific Way
Armen Khachatryan

Pacific Way

Armen Khachatryan
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
1 / 667 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 110%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 946
Kârla kapanan işlemler:
3 452 (69.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 494 (30.21%)
En iyi işlem:
183.13 EUR
En kötü işlem:
-121.51 EUR
Brüt kâr:
17 043.52 EUR (361 692 pips)
Brüt zarar:
-13 666.94 EUR (230 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (114.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
227.11 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
25.15%
Maks. mevduat yükü:
18.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
2 538 (51.31%)
Satış işlemleri:
2 408 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.68 EUR
Ortalama kâr:
4.94 EUR
Ortalama zarar:
-9.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-105.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-198.36 EUR (2)
Aylık büyüme:
4.08%
Yıllık tahmin:
49.48%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 EUR
Maksimum:
395.51 EUR (8.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.37% (393.33 EUR)
Varlığa göre:
10.98% (580.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 742
NZDCAD 680
AUDCAD 537
GBPAUD 463
XAUUSD 347
EURSGD 308
GBPUSD 297
EURAUD 272
EURGBP 197
EURUSD 190
CHFJPY 184
USDCAD 150
AUDNZD 123
EURCAD 103
USDCHF 80
EURCHF 64
USDJPY 43
EURJPY 28
GBPJPY 24
XAUJPY 20
XAUAUD 19
NZDUSD 18
GBPCHF 15
XAUEUR 12
AUDUSD 10
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
CADCHF 3
AUDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 692
NZDCAD 336
AUDCAD 315
GBPAUD -59
XAUUSD 802
EURSGD 368
GBPUSD 263
EURAUD 98
EURGBP -75
EURUSD 322
CHFJPY 586
USDCAD -100
AUDNZD 86
EURCAD 145
USDCHF 49
EURCHF 146
USDJPY 28
EURJPY 62
GBPJPY -110
XAUJPY -165
XAUAUD 101
NZDUSD 55
GBPCHF -76
XAUEUR 26
AUDUSD 6
EURNZD 21
EURBND_Z4 -104
CADCHF 0
AUDJPY 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 15K
NZDCAD 42K
AUDCAD 38K
GBPAUD 2.1K
XAUUSD 8.6K
EURSGD 6.3K
GBPUSD 3.5K
EURAUD 993
EURGBP 399
EURUSD 425
CHFJPY 7.3K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 11K
EURCAD 1.4K
USDCHF 1.3K
EURCHF 1.4K
USDJPY -341
EURJPY 2.2K
GBPJPY -4K
XAUJPY -5K
XAUAUD 1.1K
NZDUSD -24
GBPCHF -6.1K
XAUEUR 154
AUDUSD 105
EURNZD 414
EURBND_Z4 -90
CADCHF 9
AUDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.13 EUR
En kötü işlem: -122 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +114.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10722
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1028
142 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 00:01
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.48% of days out of 808 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.05 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 17 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.