- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 946
Kârla kapanan işlemler:
3 452 (69.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 494 (30.21%)
En iyi işlem:
183.13 EUR
En kötü işlem:
-121.51 EUR
Brüt kâr:
17 043.52 EUR (361 692 pips)
Brüt zarar:
-13 666.94 EUR (230 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (114.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
227.11 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
25.15%
Maks. mevduat yükü:
18.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
2 538 (51.31%)
Satış işlemleri:
2 408 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.68 EUR
Ortalama kâr:
4.94 EUR
Ortalama zarar:
-9.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-105.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-198.36 EUR (2)
Aylık büyüme:
4.08%
Yıllık tahmin:
49.48%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.42 EUR
Maksimum:
395.51 EUR (8.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.37% (393.33 EUR)
Varlığa göre:
10.98% (580.29 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|742
|NZDCAD
|680
|AUDCAD
|537
|GBPAUD
|463
|XAUUSD
|347
|EURSGD
|308
|GBPUSD
|297
|EURAUD
|272
|EURGBP
|197
|EURUSD
|190
|CHFJPY
|184
|USDCAD
|150
|AUDNZD
|123
|EURCAD
|103
|USDCHF
|80
|EURCHF
|64
|USDJPY
|43
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|24
|XAUJPY
|20
|XAUAUD
|19
|NZDUSD
|18
|GBPCHF
|15
|XAUEUR
|12
|AUDUSD
|10
|EURNZD
|8
|EURBND_Z4
|7
|CADCHF
|3
|AUDJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|692
|NZDCAD
|336
|AUDCAD
|315
|GBPAUD
|-59
|XAUUSD
|802
|EURSGD
|368
|GBPUSD
|263
|EURAUD
|98
|EURGBP
|-75
|EURUSD
|322
|CHFJPY
|586
|USDCAD
|-100
|AUDNZD
|86
|EURCAD
|145
|USDCHF
|49
|EURCHF
|146
|USDJPY
|28
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|-110
|XAUJPY
|-165
|XAUAUD
|101
|NZDUSD
|55
|GBPCHF
|-76
|XAUEUR
|26
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|21
|EURBND_Z4
|-104
|CADCHF
|0
|AUDJPY
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|15K
|NZDCAD
|42K
|AUDCAD
|38K
|GBPAUD
|2.1K
|XAUUSD
|8.6K
|EURSGD
|6.3K
|GBPUSD
|3.5K
|EURAUD
|993
|EURGBP
|399
|EURUSD
|425
|CHFJPY
|7.3K
|USDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|11K
|EURCAD
|1.4K
|USDCHF
|1.3K
|EURCHF
|1.4K
|USDJPY
|-341
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|-4K
|XAUJPY
|-5K
|XAUAUD
|1.1K
|NZDUSD
|-24
|GBPCHF
|-6.1K
|XAUEUR
|154
|AUDUSD
|105
|EURNZD
|414
|EURBND_Z4
|-90
|CADCHF
|9
|AUDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +183.13 EUR
En kötü işlem: -122 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +114.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.57 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 10722
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5685
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.11 × 1028
