Armen Khachatryan

Pacific Way

Armen Khachatryan
0 avis
Fiabilité
156 semaines
1 / 667 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 110%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 946
Bénéfice trades:
3 452 (69.79%)
Perte trades:
1 494 (30.21%)
Meilleure transaction:
183.13 EUR
Pire transaction:
-121.51 EUR
Bénéfice brut:
17 043.52 EUR (361 692 pips)
Perte brute:
-13 666.94 EUR (230 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (114.21 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
227.11 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
25.15%
Charge de dépôt maximale:
18.12%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
8.54
Longs trades:
2 538 (51.31%)
Courts trades:
2 408 (48.69%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.68 EUR
Bénéfice moyen:
4.94 EUR
Perte moyenne:
-9.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-105.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-198.36 EUR (2)
Croissance mensuelle:
4.70%
Prévision annuelle:
58.32%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.42 EUR
Maximal:
395.51 EUR (8.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.37% (393.33 EUR)
Par fonds propres:
10.98% (580.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 742
NZDCAD 680
AUDCAD 537
GBPAUD 463
XAUUSD 347
EURSGD 308
GBPUSD 297
EURAUD 272
EURGBP 197
EURUSD 190
CHFJPY 184
USDCAD 150
AUDNZD 123
EURCAD 103
USDCHF 80
EURCHF 64
USDJPY 43
EURJPY 28
GBPJPY 24
XAUJPY 20
XAUAUD 19
NZDUSD 18
GBPCHF 15
XAUEUR 12
AUDUSD 10
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
CADCHF 3
AUDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 692
NZDCAD 336
AUDCAD 315
GBPAUD -59
XAUUSD 802
EURSGD 368
GBPUSD 263
EURAUD 98
EURGBP -75
EURUSD 322
CHFJPY 586
USDCAD -100
AUDNZD 86
EURCAD 145
USDCHF 49
EURCHF 146
USDJPY 28
EURJPY 62
GBPJPY -110
XAUJPY -165
XAUAUD 101
NZDUSD 55
GBPCHF -76
XAUEUR 26
AUDUSD 6
EURNZD 21
EURBND_Z4 -104
CADCHF 0
AUDJPY 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 15K
NZDCAD 42K
AUDCAD 38K
GBPAUD 2.1K
XAUUSD 8.6K
EURSGD 6.3K
GBPUSD 3.5K
EURAUD 993
EURGBP 399
EURUSD 425
CHFJPY 7.3K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 11K
EURCAD 1.4K
USDCHF 1.3K
EURCHF 1.4K
USDJPY -341
EURJPY 2.2K
GBPJPY -4K
XAUJPY -5K
XAUAUD 1.1K
NZDUSD -24
GBPCHF -6.1K
XAUEUR 154
AUDUSD 105
EURNZD 414
EURBND_Z4 -90
CADCHF 9
AUDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.13 EUR
Pire transaction: -122 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +114.21 EUR
Perte consécutive maximale: -105.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10722
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1028
142 plus...
Aucun avis
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 00:01
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.48% of days out of 808 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.05 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 17 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pacific Way
30 USD par mois
110%
1
667
USD
6.4K
EUR
156
12%
4 946
69%
25%
1.24
0.68
EUR
11%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.