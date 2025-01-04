SegnaliSezioni
Armen Khachatryan

Pacific Way

Armen Khachatryan
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
1 / 667 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 110%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 946
Profit Trade:
3 452 (69.79%)
Loss Trade:
1 494 (30.21%)
Best Trade:
183.13 EUR
Worst Trade:
-121.51 EUR
Profitto lordo:
17 043.52 EUR (361 692 pips)
Perdita lorda:
-13 666.94 EUR (230 556 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (114.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
227.11 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
25.15%
Massimo carico di deposito:
18.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.54
Long Trade:
2 538 (51.31%)
Short Trade:
2 408 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.68 EUR
Profitto medio:
4.94 EUR
Perdita media:
-9.15 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-105.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-198.36 EUR (2)
Crescita mensile:
4.84%
Previsione annuale:
58.32%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.42 EUR
Massimale:
395.51 EUR (8.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.37% (393.33 EUR)
Per equità:
10.98% (580.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 742
NZDCAD 680
AUDCAD 537
GBPAUD 463
XAUUSD 347
EURSGD 308
GBPUSD 297
EURAUD 272
EURGBP 197
EURUSD 190
CHFJPY 184
USDCAD 150
AUDNZD 123
EURCAD 103
USDCHF 80
EURCHF 64
USDJPY 43
EURJPY 28
GBPJPY 24
XAUJPY 20
XAUAUD 19
NZDUSD 18
GBPCHF 15
XAUEUR 12
AUDUSD 10
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
CADCHF 3
AUDJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 692
NZDCAD 336
AUDCAD 315
GBPAUD -59
XAUUSD 802
EURSGD 368
GBPUSD 263
EURAUD 98
EURGBP -75
EURUSD 322
CHFJPY 586
USDCAD -100
AUDNZD 86
EURCAD 145
USDCHF 49
EURCHF 146
USDJPY 28
EURJPY 62
GBPJPY -110
XAUJPY -165
XAUAUD 101
NZDUSD 55
GBPCHF -76
XAUEUR 26
AUDUSD 6
EURNZD 21
EURBND_Z4 -104
CADCHF 0
AUDJPY 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 15K
NZDCAD 42K
AUDCAD 38K
GBPAUD 2.1K
XAUUSD 8.6K
EURSGD 6.3K
GBPUSD 3.5K
EURAUD 993
EURGBP 399
EURUSD 425
CHFJPY 7.3K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 11K
EURCAD 1.4K
USDCHF 1.3K
EURCHF 1.4K
USDJPY -341
EURJPY 2.2K
GBPJPY -4K
XAUJPY -5K
XAUAUD 1.1K
NZDUSD -24
GBPCHF -6.1K
XAUEUR 154
AUDUSD 105
EURNZD 414
EURBND_Z4 -90
CADCHF 9
AUDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.13 EUR
Worst Trade: -122 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +114.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10722
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1028
142 più
Non ci sono recensioni
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 00:01
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.48% of days out of 808 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.05 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 17 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.