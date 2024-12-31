SinyallerBölümler
Siarhei Mytsko

Neman

Siarhei Mytsko
0 inceleme
Güvenilirlik
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
45%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 GLD
En kötü işlem:
0.00 GLD
Brüt kâr:
0.00 GLD
Brüt zarar:
0.00 GLD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 GLD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
27.60%
Maks. mevduat yükü:
27.06%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 GLD
Ortalama kâr:
0.00 GLD
Ortalama zarar:
0.00 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GLD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GLD
Maksimum:
0.00 GLD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.77% (15.81 GLD)
Varlığa göre:
37.46% (11.11 GLD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 GLD
En kötü işlem: -0 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 GLD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GLD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Thank you for choosing my signal

minimum 1000 USD (higher balance is better)

recommended lever 1:500 and higher

Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly 

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


İnceleme yok
2025.10.28 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 06:50
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 18:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
