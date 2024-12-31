SignauxSections
Siarhei Mytsko

Neman

Siarhei Mytsko
0 avis
Fiabilité
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
45%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 GLD
Pire transaction:
0.00 GLD
Bénéfice brut:
0.00 GLD
Perte brute:
0.00 GLD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 GLD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
27.60%
Charge de dépôt maximale:
27.06%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 GLD
Bénéfice moyen:
0.00 GLD
Perte moyenne:
0.00 GLD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GLD)
Perte consécutive maximale:
0.00 GLD (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GLD
Maximal:
0.00 GLD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.77% (15.81 GLD)
Par fonds propres:
37.46% (11.11 GLD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 GLD
Pire transaction: -0 GLD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 GLD
Perte consécutive maximale: -0.00 GLD

Thank you for choosing my signal

minimum 1000 USD (higher balance is better)

recommended lever 1:500 and higher

Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly 

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Neman
33 USD par mois
45%
0
0
USD
38
GLD
0
0%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
GLD
54%
1:500
