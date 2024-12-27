SinyallerBölümler
Vladimir Lekhovitser

FXChronos

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 118%
Leverate-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
51 (96.22%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.77%)
En iyi işlem:
22.26 USD
En kötü işlem:
-3.51 USD
Brüt kâr:
591.76 USD (23 596 pips)
Brüt zarar:
-4.28 USD
Maksimum ardışık kazanç:
30 (445.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.25 USD (30)
Sharpe oranı:
1.52
Alım-satım etkinliği:
51.25%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
137.26
Alış işlemleri:
53 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
138.26
Beklenen getiri:
11.08 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-2.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.28 USD (2)
Aylık büyüme:
1.54%
Yıllık tahmin:
18.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.28 USD (0.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (4.28 USD)
Varlığa göre:
19.36% (183.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 587
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.26 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +445.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 18:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.07 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.22 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.18 07:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.14 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
