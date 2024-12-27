SegnaliSezioni
Vladimir Lekhovitser

FXChronos

Vladimir Lekhovitser
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 118%
Leverate-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
51 (96.22%)
Loss Trade:
2 (3.77%)
Best Trade:
22.26 USD
Worst Trade:
-3.51 USD
Profitto lordo:
591.76 USD (23 596 pips)
Perdita lorda:
-4.28 USD
Vincite massime consecutive:
30 (445.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.25 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.52
Attività di trading:
51.25%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
137.26
Long Trade:
53 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
138.26
Profitto previsto:
11.08 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-2.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.28 USD (2)
Crescita mensile:
1.54%
Previsione annuale:
18.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.28 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (4.28 USD)
Per equità:
19.36% (183.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 587
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.26 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +445.25 USD
Massima perdita consecutiva: -4.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Leverate-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 18:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.07 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.22 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.18 07:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.14 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
