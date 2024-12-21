SinyallerBölümler
Manual Fix Risk Trades
Gleb Zabrodin

Manual Fix Risk Trades

Gleb Zabrodin
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
61 (46.56%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (53.44%)
En iyi işlem:
93.22 USD
En kötü işlem:
-33.59 USD
Brüt kâr:
1 019.69 USD (178 607 pips)
Brüt zarar:
-728.79 USD (95 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (89.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
28.59%
Maks. mevduat yükü:
30.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
56 (42.75%)
Satış işlemleri:
75 (57.25%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
16.72 USD
Ortalama zarar:
-10.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.53 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.36%
Yıllık tahmin:
-4.31%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.72 USD
Maksimum:
113.00 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.58% (110.36 USD)
Varlığa göre:
3.24% (31.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 83
XAUUSD 16
GBPUSD 13
USDJPY 11
.DE40Cash 5
AUDNZD 1
XAGUSD 1
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 165
XAUUSD -33
GBPUSD 3
USDJPY 130
.DE40Cash -32
AUDNZD -4
XAGUSD 57
USDCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD -44K
GBPUSD 150
USDJPY 15K
.DE40Cash -6K
AUDNZD -118
XAGUSD 116K
USDCHF 319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.22 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +89.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
1.25 × 310
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 381
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
This signal with a well-thought-out approach to capital management.
My trading is based on strict risk management:

  • 1% risk per trade to maintain stability.
  • Up to 3% risk per zone to adapt flexibly to market conditions.

I trade exclusively manually, focusing on a single pair — EUR/USD, allowing for a detailed analysis of its behavior.

All entries and exits are made using a Price Action strategy and liquidity zones, ensuring a well-grounded approach to every position.

My trading channel: https://t.me/crystpips


İnceleme yok
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 03:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 06:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 06:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
