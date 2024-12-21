SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Manual Fix Risk Trades
Gleb Zabrodin

Manual Fix Risk Trades

Gleb Zabrodin
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 35%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
61 (46.56%)
Loss Trade:
70 (53.44%)
Best Trade:
93.22 USD
Worst Trade:
-33.59 USD
Profitto lordo:
1 019.69 USD (178 607 pips)
Perdita lorda:
-728.79 USD (95 916 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (89.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.59%
Massimo carico di deposito:
30.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
56 (42.75%)
Short Trade:
75 (57.25%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
16.72 USD
Perdita media:
-10.41 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.53 USD (6)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-4.31%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.72 USD
Massimale:
113.00 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.58% (110.36 USD)
Per equità:
3.24% (31.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 83
XAUUSD 16
GBPUSD 13
USDJPY 11
.DE40Cash 5
AUDNZD 1
XAGUSD 1
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 165
XAUUSD -33
GBPUSD 3
USDJPY 130
.DE40Cash -32
AUDNZD -4
XAGUSD 57
USDCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD -44K
GBPUSD 150
USDJPY 15K
.DE40Cash -6K
AUDNZD -118
XAGUSD 116K
USDCHF 319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.22 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +89.38 USD
Massima perdita consecutiva: -60.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
1.25 × 310
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 381
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
49 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

This signal with a well-thought-out approach to capital management.
My trading is based on strict risk management:

  • 1% risk per trade to maintain stability.
  • Up to 3% risk per zone to adapt flexibly to market conditions.

I trade exclusively manually, focusing on a single pair — EUR/USD, allowing for a detailed analysis of its behavior.

All entries and exits are made using a Price Action strategy and liquidity zones, ensuring a well-grounded approach to every position.

My trading channel: https://t.me/crystpips


Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 03:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 06:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 06:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Manual Fix Risk Trades
30USD al mese
35%
0
0
USD
2.1K
USD
40
59%
131
46%
29%
1.39
2.22
USD
11%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.