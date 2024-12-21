- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
61 (46.56%)
Loss Trade:
70 (53.44%)
Best Trade:
93.22 USD
Worst Trade:
-33.59 USD
Profitto lordo:
1 019.69 USD (178 607 pips)
Perdita lorda:
-728.79 USD (95 916 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (89.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.59%
Massimo carico di deposito:
30.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
56 (42.75%)
Short Trade:
75 (57.25%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
16.72 USD
Perdita media:
-10.41 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.53 USD (6)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-4.31%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.72 USD
Massimale:
113.00 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.58% (110.36 USD)
Per equità:
3.24% (31.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|11
|.DE40Cash
|5
|AUDNZD
|1
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|165
|XAUUSD
|-33
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|130
|.DE40Cash
|-32
|AUDNZD
|-4
|XAGUSD
|57
|USDCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|-44K
|GBPUSD
|150
|USDJPY
|15K
|.DE40Cash
|-6K
|AUDNZD
|-118
|XAGUSD
|116K
|USDCHF
|319
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.22 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +89.38 USD
Massima perdita consecutiva: -60.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.25 × 310
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 381
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
This signal with a well-thought-out approach to capital management.
My trading is based on strict risk management:
- 1% risk per trade to maintain stability.
- Up to 3% risk per zone to adapt flexibly to market conditions.
I trade exclusively manually, focusing on a single pair — EUR/USD, allowing for a detailed analysis of its behavior.
All entries and exits are made using a Price Action strategy and liquidity zones, ensuring a well-grounded approach to every position.
My trading channel: https://t.me/crystpips
