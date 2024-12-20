SinyallerBölümler
Jan Spevak

Forex Futures

Jan Spevak
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 636
Kârla kapanan işlemler:
697 (42.60%)
Zararla kapanan işlemler:
939 (57.40%)
En iyi işlem:
11 474.47 USD
En kötü işlem:
-5 243.64 USD
Brüt kâr:
578 241.51 USD (864 654 pips)
Brüt zarar:
-536 828.89 USD (485 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 844.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 156.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
69.09%
Maks. mevduat yükü:
124.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
1 035 (63.26%)
Satış işlemleri:
601 (36.74%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
25.31 USD
Ortalama kâr:
829.61 USD
Ortalama zarar:
-571.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-15 914.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 857.42 USD (9)
Aylık büyüme:
6.81%
Yıllık tahmin:
82.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 077.16 USD
Maksimum:
52 358.14 USD (29.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.81% (52 351.99 USD)
Varlığa göre:
15.25% (22 309.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 314
XTIUSD 259
GDAXI 201
NDX 195
GBPJPY 140
SP500 117
UK100 85
WS30 62
AUDUSD 25
EURUSD 22
EURAUD 22
USDCAD 21
CHFJPY 20
AUDJPY 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 11
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCAD 8
GBPNZD 8
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
NZDJPY 3
XAGUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.8K
XTIUSD 19K
GDAXI -5K
NDX 14K
GBPJPY 782
SP500 10K
UK100 -4.3K
WS30 -3.1K
AUDUSD -4.7K
EURUSD 8.9K
EURAUD 4.9K
USDCAD 4.4K
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.4K
GBPUSD 905
EURJPY -779
GBPCAD 671
USDJPY 192
EURCAD 1.3K
CADCHF 838
EURGBP -4.1K
NZDCAD -865
GBPNZD 571
CADJPY 751
NZDUSD 3.9K
GBPCHF -847
AUDCHF 960
NZDJPY 1.1K
XAGUSD 500
AUDCAD 256
NZDCHF 876
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -28K
XTIUSD -1.3K
GDAXI -13K
NDX -155
GBPJPY -36K
SP500 6.3K
UK100 14
WS30 -1.1K
AUDUSD -7.6K
EURUSD 1.7K
EURAUD 4.6K
USDCAD 1.7K
CHFJPY 2.4K
AUDJPY -2.1K
GBPUSD 680
EURJPY -2.5K
GBPCAD 83
USDJPY -588
EURCAD 2.4K
CADCHF 519
EURGBP -1.4K
NZDCAD -1.8K
GBPNZD 520
CADJPY 3.6K
NZDUSD 1.5K
GBPCHF -915
AUDCHF 1.5K
NZDJPY 1.2K
XAGUSD -315
AUDCAD 251
NZDCHF 428
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 474.47 USD
En kötü işlem: -5 244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 844.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 914.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.71 × 7
Darwinex-Live
0.80 × 6161
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.62 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
3.71 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.85 × 323
16 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.03 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 11:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 09:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 09:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Futures
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
142K
USD
52
0%
1 636
42%
69%
1.07
25.31
USD
30%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.