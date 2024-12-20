Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXOpen-MT5 0.71 × 7 Darwinex-Live 0.80 × 6161 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.09 × 442 Pepperstone-MT5-Live01 1.22 × 153 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.13 × 8 Ava-Real 1-MT5 2.67 × 6 VantageFXInternational-Live 2.76 × 41 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 TickmillUK-Live 3.43 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.52 × 62 XMGlobal-MT5 2 3.62 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 3.71 × 35 AdmiralMarkets-Live 3.85 × 323 16 daha fazla...