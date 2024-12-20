- Büyüme
İşlemler:
1 636
Kârla kapanan işlemler:
697 (42.60%)
Zararla kapanan işlemler:
939 (57.40%)
En iyi işlem:
11 474.47 USD
En kötü işlem:
-5 243.64 USD
Brüt kâr:
578 241.51 USD (864 654 pips)
Brüt zarar:
-536 828.89 USD (485 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 844.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 156.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
69.09%
Maks. mevduat yükü:
124.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
1 035 (63.26%)
Satış işlemleri:
601 (36.74%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
25.31 USD
Ortalama kâr:
829.61 USD
Ortalama zarar:
-571.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-15 914.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 857.42 USD (9)
Aylık büyüme:
6.81%
Yıllık tahmin:
82.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 077.16 USD
Maksimum:
52 358.14 USD (29.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.81% (52 351.99 USD)
Varlığa göre:
15.25% (22 309.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|314
|XTIUSD
|259
|GDAXI
|201
|NDX
|195
|GBPJPY
|140
|SP500
|117
|UK100
|85
|WS30
|62
|AUDUSD
|25
|EURUSD
|22
|EURAUD
|22
|USDCAD
|21
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|19
|GBPUSD
|17
|EURJPY
|15
|GBPCAD
|12
|USDJPY
|12
|EURCAD
|11
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|4
|NZDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.8K
|XTIUSD
|19K
|GDAXI
|-5K
|NDX
|14K
|GBPJPY
|782
|SP500
|10K
|UK100
|-4.3K
|WS30
|-3.1K
|AUDUSD
|-4.7K
|EURUSD
|8.9K
|EURAUD
|4.9K
|USDCAD
|4.4K
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|905
|EURJPY
|-779
|GBPCAD
|671
|USDJPY
|192
|EURCAD
|1.3K
|CADCHF
|838
|EURGBP
|-4.1K
|NZDCAD
|-865
|GBPNZD
|571
|CADJPY
|751
|NZDUSD
|3.9K
|GBPCHF
|-847
|AUDCHF
|960
|NZDJPY
|1.1K
|XAGUSD
|500
|AUDCAD
|256
|NZDCHF
|876
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-28K
|XTIUSD
|-1.3K
|GDAXI
|-13K
|NDX
|-155
|GBPJPY
|-36K
|SP500
|6.3K
|UK100
|14
|WS30
|-1.1K
|AUDUSD
|-7.6K
|EURUSD
|1.7K
|EURAUD
|4.6K
|USDCAD
|1.7K
|CHFJPY
|2.4K
|AUDJPY
|-2.1K
|GBPUSD
|680
|EURJPY
|-2.5K
|GBPCAD
|83
|USDJPY
|-588
|EURCAD
|2.4K
|CADCHF
|519
|EURGBP
|-1.4K
|NZDCAD
|-1.8K
|GBPNZD
|520
|CADJPY
|3.6K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPCHF
|-915
|AUDCHF
|1.5K
|NZDJPY
|1.2K
|XAGUSD
|-315
|AUDCAD
|251
|NZDCHF
|428
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 474.47 USD
En kötü işlem: -5 244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 844.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 914.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
