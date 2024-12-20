SignauxSections
Jan Spevak

Forex Futures

Jan Spevak
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 636
Bénéfice trades:
697 (42.60%)
Perte trades:
939 (57.40%)
Meilleure transaction:
11 474.47 USD
Pire transaction:
-5 243.64 USD
Bénéfice brut:
578 241.51 USD (864 654 pips)
Perte brute:
-536 828.89 USD (485 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (6 844.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 156.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
69.09%
Charge de dépôt maximale:
124.20%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
1 035 (63.26%)
Courts trades:
601 (36.74%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
25.31 USD
Bénéfice moyen:
829.61 USD
Perte moyenne:
-571.70 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-15 914.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 857.42 USD (9)
Croissance mensuelle:
6.81%
Prévision annuelle:
82.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 077.16 USD
Maximal:
52 358.14 USD (29.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.81% (52 351.99 USD)
Par fonds propres:
15.25% (22 309.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 314
XTIUSD 259
GDAXI 201
NDX 195
GBPJPY 140
SP500 117
UK100 85
WS30 62
AUDUSD 25
EURUSD 22
EURAUD 22
USDCAD 21
CHFJPY 20
AUDJPY 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 11
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCAD 8
GBPNZD 8
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
NZDJPY 3
XAGUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.8K
XTIUSD 19K
GDAXI -5K
NDX 14K
GBPJPY 782
SP500 10K
UK100 -4.3K
WS30 -3.1K
AUDUSD -4.7K
EURUSD 8.9K
EURAUD 4.9K
USDCAD 4.4K
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.4K
GBPUSD 905
EURJPY -779
GBPCAD 671
USDJPY 192
EURCAD 1.3K
CADCHF 838
EURGBP -4.1K
NZDCAD -865
GBPNZD 571
CADJPY 751
NZDUSD 3.9K
GBPCHF -847
AUDCHF 960
NZDJPY 1.1K
XAGUSD 500
AUDCAD 256
NZDCHF 876
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -28K
XTIUSD -1.3K
GDAXI -13K
NDX -155
GBPJPY -36K
SP500 6.3K
UK100 14
WS30 -1.1K
AUDUSD -7.6K
EURUSD 1.7K
EURAUD 4.6K
USDCAD 1.7K
CHFJPY 2.4K
AUDJPY -2.1K
GBPUSD 680
EURJPY -2.5K
GBPCAD 83
USDJPY -588
EURCAD 2.4K
CADCHF 519
EURGBP -1.4K
NZDCAD -1.8K
GBPNZD 520
CADJPY 3.6K
NZDUSD 1.5K
GBPCHF -915
AUDCHF 1.5K
NZDJPY 1.2K
XAGUSD -315
AUDCAD 251
NZDCHF 428
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 474.47 USD
Pire transaction: -5 244 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +6 844.49 USD
Perte consécutive maximale: -15 914.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.71 × 7
Darwinex-Live
0.80 × 6161
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
XMGlobal-MT5 2
3.62 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
3.71 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.85 × 323
16 plus...
Aucun avis
2025.09.03 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 11:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 09:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 09:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex Futures
30 USD par mois
41%
0
0
USD
142K
USD
52
0%
1 636
42%
69%
1.07
25.31
USD
30%
1:200
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

