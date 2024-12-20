- Crescita
Trade:
1 636
Profit Trade:
697 (42.60%)
Loss Trade:
939 (57.40%)
Best Trade:
11 474.47 USD
Worst Trade:
-5 243.64 USD
Profitto lordo:
578 241.51 USD (864 654 pips)
Perdita lorda:
-536 828.89 USD (485 480 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 844.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 156.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
69.09%
Massimo carico di deposito:
124.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
1 035 (63.26%)
Short Trade:
601 (36.74%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
25.31 USD
Profitto medio:
829.61 USD
Perdita media:
-571.70 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-15 914.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 857.42 USD (9)
Crescita mensile:
6.81%
Previsione annuale:
82.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 077.16 USD
Massimale:
52 358.14 USD (29.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.81% (52 351.99 USD)
Per equità:
15.25% (22 309.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|314
|XTIUSD
|259
|GDAXI
|201
|NDX
|195
|GBPJPY
|140
|SP500
|117
|UK100
|85
|WS30
|62
|AUDUSD
|25
|EURUSD
|22
|EURAUD
|22
|USDCAD
|21
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|19
|GBPUSD
|17
|EURJPY
|15
|GBPCAD
|12
|USDJPY
|12
|EURCAD
|11
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|4
|NZDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.8K
|XTIUSD
|19K
|GDAXI
|-5K
|NDX
|14K
|GBPJPY
|782
|SP500
|10K
|UK100
|-4.3K
|WS30
|-3.1K
|AUDUSD
|-4.7K
|EURUSD
|8.9K
|EURAUD
|4.9K
|USDCAD
|4.4K
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|905
|EURJPY
|-779
|GBPCAD
|671
|USDJPY
|192
|EURCAD
|1.3K
|CADCHF
|838
|EURGBP
|-4.1K
|NZDCAD
|-865
|GBPNZD
|571
|CADJPY
|751
|NZDUSD
|3.9K
|GBPCHF
|-847
|AUDCHF
|960
|NZDJPY
|1.1K
|XAGUSD
|500
|AUDCAD
|256
|NZDCHF
|876
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-28K
|XTIUSD
|-1.3K
|GDAXI
|-13K
|NDX
|-155
|GBPJPY
|-36K
|SP500
|6.3K
|UK100
|14
|WS30
|-1.1K
|AUDUSD
|-7.6K
|EURUSD
|1.7K
|EURAUD
|4.6K
|USDCAD
|1.7K
|CHFJPY
|2.4K
|AUDJPY
|-2.1K
|GBPUSD
|680
|EURJPY
|-2.5K
|GBPCAD
|83
|USDJPY
|-588
|EURCAD
|2.4K
|CADCHF
|519
|EURGBP
|-1.4K
|NZDCAD
|-1.8K
|GBPNZD
|520
|CADJPY
|3.6K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPCHF
|-915
|AUDCHF
|1.5K
|NZDJPY
|1.2K
|XAGUSD
|-315
|AUDCAD
|251
|NZDCHF
|428
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11 474.47 USD
Worst Trade: -5 244 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 844.49 USD
Massima perdita consecutiva: -15 914.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.71 × 7
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6161
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.09 × 442
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.22 × 153
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.62 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.71 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|3.85 × 323
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
142K
USD
USD
52
0%
1 636
42%
69%
1.07
25.31
USD
USD
30%
1:200