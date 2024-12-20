SegnaliSezioni
Jan Spevak

Forex Futures

Jan Spevak
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 636
Profit Trade:
697 (42.60%)
Loss Trade:
939 (57.40%)
Best Trade:
11 474.47 USD
Worst Trade:
-5 243.64 USD
Profitto lordo:
578 241.51 USD (864 654 pips)
Perdita lorda:
-536 828.89 USD (485 480 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 844.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 156.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
69.09%
Massimo carico di deposito:
124.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
1 035 (63.26%)
Short Trade:
601 (36.74%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
25.31 USD
Profitto medio:
829.61 USD
Perdita media:
-571.70 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-15 914.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 857.42 USD (9)
Crescita mensile:
6.81%
Previsione annuale:
82.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 077.16 USD
Massimale:
52 358.14 USD (29.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.81% (52 351.99 USD)
Per equità:
15.25% (22 309.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 314
XTIUSD 259
GDAXI 201
NDX 195
GBPJPY 140
SP500 117
UK100 85
WS30 62
AUDUSD 25
EURUSD 22
EURAUD 22
USDCAD 21
CHFJPY 20
AUDJPY 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 11
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCAD 8
GBPNZD 8
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
NZDJPY 3
XAGUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.8K
XTIUSD 19K
GDAXI -5K
NDX 14K
GBPJPY 782
SP500 10K
UK100 -4.3K
WS30 -3.1K
AUDUSD -4.7K
EURUSD 8.9K
EURAUD 4.9K
USDCAD 4.4K
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.4K
GBPUSD 905
EURJPY -779
GBPCAD 671
USDJPY 192
EURCAD 1.3K
CADCHF 838
EURGBP -4.1K
NZDCAD -865
GBPNZD 571
CADJPY 751
NZDUSD 3.9K
GBPCHF -847
AUDCHF 960
NZDJPY 1.1K
XAGUSD 500
AUDCAD 256
NZDCHF 876
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -28K
XTIUSD -1.3K
GDAXI -13K
NDX -155
GBPJPY -36K
SP500 6.3K
UK100 14
WS30 -1.1K
AUDUSD -7.6K
EURUSD 1.7K
EURAUD 4.6K
USDCAD 1.7K
CHFJPY 2.4K
AUDJPY -2.1K
GBPUSD 680
EURJPY -2.5K
GBPCAD 83
USDJPY -588
EURCAD 2.4K
CADCHF 519
EURGBP -1.4K
NZDCAD -1.8K
GBPNZD 520
CADJPY 3.6K
NZDUSD 1.5K
GBPCHF -915
AUDCHF 1.5K
NZDJPY 1.2K
XAGUSD -315
AUDCAD 251
NZDCHF 428
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 474.47 USD
Worst Trade: -5 244 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 844.49 USD
Massima perdita consecutiva: -15 914.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.71 × 7
Darwinex-Live
0.80 × 6161
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.09 × 442
Pepperstone-MT5-Live01
1.22 × 153
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.62 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
3.71 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.85 × 323
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.03 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 11:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 09:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 09:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Futures
30USD al mese
41%
0
0
USD
142K
USD
52
0%
1 636
42%
69%
1.07
25.31
USD
30%
1:200
