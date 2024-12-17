- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
186 (87.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (12.26%)
En iyi işlem:
261.94 USD
En kötü işlem:
-19.43 USD
Brüt kâr:
2 887.10 USD (82 844 pips)
Brüt zarar:
-144.34 USD (2 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (945.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.44 USD (54)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
27.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
66.46
Alış işlemleri:
167 (78.77%)
Satış işlemleri:
45 (21.23%)
Kâr faktörü:
20.00
Beklenen getiri:
12.94 USD
Ortalama kâr:
15.52 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-41.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.27 USD (5)
Aylık büyüme:
4.41%
Yıllık tahmin:
53.52%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.27 USD (0.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.72% (41.27 USD)
Varlığa göre:
23.51% (1 179.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|209
|EURJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|77K
|EURJPY
|3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +261.94 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +945.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 7
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 17
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 19
|
FxPro-MT5
|0.26 × 933
|
RoboForex-Pro
|1.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.75 × 8
|
FBS-Real
|8.00 × 2
