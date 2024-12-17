SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RitaTrader FX usd2
Renata Mamedova

RitaTrader FX usd2

Renata Mamedova
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
FxPro-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
186 (87.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (12.26%)
En iyi işlem:
261.94 USD
En kötü işlem:
-19.43 USD
Brüt kâr:
2 887.10 USD (82 844 pips)
Brüt zarar:
-144.34 USD (2 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (945.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.44 USD (54)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
27.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
66.46
Alış işlemleri:
167 (78.77%)
Satış işlemleri:
45 (21.23%)
Kâr faktörü:
20.00
Beklenen getiri:
12.94 USD
Ortalama kâr:
15.52 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-41.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.27 USD (5)
Aylık büyüme:
4.41%
Yıllık tahmin:
53.52%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.27 USD (0.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.72% (41.27 USD)
Varlığa göre:
23.51% (1 179.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 209
EURJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 2.7K
EURJPY 49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 77K
EURJPY 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +261.94 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +945.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 7
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 17
GoMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 19
FxPro-MT5
0.26 × 933
RoboForex-Pro
1.50 × 2
Swissquote-Server
2.75 × 8
FBS-Real
8.00 × 2
İnceleme yok
2025.03.04 20:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 10:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 03:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 17:16
Share of trading days is too low
2025.01.21 16:13
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 14:10
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.12.17 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.17 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
