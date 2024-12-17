Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 7 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 4 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 17 GoMarkets-Live 0.00 × 12 ForexClub-MT5 Real Server 0.05 × 19 FxPro-MT5 0.25 × 931 RoboForex-Pro 1.50 × 2 Swissquote-Server 2.75 × 8 FBS-Real 8.00 × 2