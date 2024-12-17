- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
186 (87.73%)
Loss Trade:
26 (12.26%)
Best Trade:
261.94 USD
Worst Trade:
-19.43 USD
Profitto lordo:
2 887.10 USD (82 844 pips)
Perdita lorda:
-144.34 USD (2 961 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (945.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.44 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
27.62%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
66.46
Long Trade:
167 (78.77%)
Short Trade:
45 (21.23%)
Fattore di profitto:
20.00
Profitto previsto:
12.94 USD
Profitto medio:
15.52 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-41.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.27 USD (5)
Crescita mensile:
4.78%
Previsione annuale:
58.06%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.27 USD (0.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (41.27 USD)
Per equità:
23.51% (1 179.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|209
|EURJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|77K
|EURJPY
|3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +261.94 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +945.44 USD
Massima perdita consecutiva: -41.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 7
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 17
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 19
|
FxPro-MT5
|0.26 × 933
|
RoboForex-Pro
|1.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.75 × 8
|
FBS-Real
|8.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
65%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
42
53%
212
87%
99%
20.00
12.94
USD
USD
24%
1:50