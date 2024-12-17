SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RitaTrader FX usd2
Renata Mamedova

RitaTrader FX usd2

Renata Mamedova
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 65%
FxPro-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
186 (87.73%)
Loss Trade:
26 (12.26%)
Best Trade:
261.94 USD
Worst Trade:
-19.43 USD
Profitto lordo:
2 887.10 USD (82 844 pips)
Perdita lorda:
-144.34 USD (2 961 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (945.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.44 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
27.62%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
66.46
Long Trade:
167 (78.77%)
Short Trade:
45 (21.23%)
Fattore di profitto:
20.00
Profitto previsto:
12.94 USD
Profitto medio:
15.52 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-41.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.27 USD (5)
Crescita mensile:
4.78%
Previsione annuale:
58.06%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.27 USD (0.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (41.27 USD)
Per equità:
23.51% (1 179.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 209
EURJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 2.7K
EURJPY 49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 77K
EURJPY 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +261.94 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +945.44 USD
Massima perdita consecutiva: -41.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 7
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 17
GoMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 19
FxPro-MT5
0.26 × 933
RoboForex-Pro
1.50 × 2
Swissquote-Server
2.75 × 8
FBS-Real
8.00 × 2
2025.03.04 20:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 10:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 03:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 17:16
Share of trading days is too low
2025.01.21 16:13
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 14:10
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.12.17 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.17 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.