Borja Mayoral Arauz

Customer 6

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 459
Kârla kapanan işlemler:
984 (67.44%)
Zararla kapanan işlemler:
475 (32.56%)
En iyi işlem:
957.00 USD
En kötü işlem:
-1 954.93 USD
Brüt kâr:
40 704.70 USD (245 473 pips)
Brüt zarar:
-29 315.55 USD (163 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (179.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 723.86 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
67.51%
Maks. mevduat yükü:
85.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
624 (42.77%)
Satış işlemleri:
835 (57.23%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
7.81 USD
Ortalama kâr:
41.37 USD
Ortalama zarar:
-61.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-4 084.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 084.20 USD (25)
Aylık büyüme:
2.87%
Yıllık tahmin:
35.49%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 489.80 USD
Maksimum:
6 737.57 USD (22.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.28% (6 744.62 USD)
Varlığa göre:
35.49% (9 323.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 306
NZDCAD 267
EURUSD 228
AUDNZD 200
GBPUSD 145
USDCAD 130
GBPCAD 76
XAUUSD 64
EURCAD 38
EURGBP 4
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
EURUSD 41
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 880
USDCAD 686
GBPCAD 2.2K
XAUUSD -93
EURCAD 1.5K
EURGBP 83
EURNZD 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 26K
EURUSD -13K
AUDNZD 3.7K
GBPUSD 7.4K
USDCAD 13K
GBPCAD 13K
XAUUSD 3.8K
EURCAD 13K
EURGBP 368
EURNZD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +957.00 USD
En kötü işlem: -1 955 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +179.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 084.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 2
Tradeview-Live
7.10 × 72
Alpari-MT5
8.72 × 118
İnceleme yok
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.14 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.18 22:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.13 18:01
Share of trading days is too low
2024.12.13 18:01
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
