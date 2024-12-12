SignauxSections
Borja Mayoral Arauz

Customer 6

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 453
Bénéfice trades:
978 (67.30%)
Perte trades:
475 (32.69%)
Meilleure transaction:
957.00 USD
Pire transaction:
-1 954.93 USD
Bénéfice brut:
40 656.53 USD (242 997 pips)
Perte brute:
-29 315.55 USD (163 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (179.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 723.86 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
67.51%
Charge de dépôt maximale:
85.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
619 (42.60%)
Courts trades:
834 (57.40%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
7.81 USD
Bénéfice moyen:
41.57 USD
Perte moyenne:
-61.72 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-4 084.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 084.20 USD (25)
Croissance mensuelle:
2.79%
Prévision annuelle:
33.85%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 489.80 USD
Maximal:
6 737.57 USD (22.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.28% (6 744.62 USD)
Par fonds propres:
35.49% (9 323.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 306
NZDCAD 267
EURUSD 227
AUDNZD 200
GBPUSD 141
USDCAD 129
GBPCAD 76
XAUUSD 64
EURCAD 38
EURGBP 4
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
EURUSD 33
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 842
USDCAD 684
GBPCAD 2.2K
XAUUSD -93
EURCAD 1.5K
EURGBP 83
EURNZD 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 26K
EURUSD -13K
AUDNZD 3.7K
GBPUSD 5.5K
USDCAD 13K
GBPCAD 13K
XAUUSD 3.8K
EURCAD 13K
EURGBP 368
EURNZD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +957.00 USD
Pire transaction: -1 955 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +179.55 USD
Perte consécutive maximale: -4 084.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 2
Tradeview-Live
7.10 × 72
Alpari-MT5
8.72 × 118
Aucun avis
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.14 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.18 22:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.13 18:01
Share of trading days is too low
2024.12.13 18:01
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
