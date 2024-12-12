SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 6
Borja Mayoral Arauz

Customer 6

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 46%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 459
Profit Trade:
984 (67.44%)
Loss Trade:
475 (32.56%)
Best Trade:
957.00 USD
Worst Trade:
-1 954.93 USD
Profitto lordo:
40 704.70 USD (245 473 pips)
Perdita lorda:
-29 315.55 USD (163 295 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (179.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 723.86 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
67.51%
Massimo carico di deposito:
85.12%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
624 (42.77%)
Short Trade:
835 (57.23%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
7.81 USD
Profitto medio:
41.37 USD
Perdita media:
-61.72 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-4 084.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 084.20 USD (25)
Crescita mensile:
2.92%
Previsione annuale:
35.49%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 489.80 USD
Massimale:
6 737.57 USD (22.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.28% (6 744.62 USD)
Per equità:
35.49% (9 323.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 306
NZDCAD 267
EURUSD 228
AUDNZD 200
GBPUSD 145
USDCAD 130
GBPCAD 76
XAUUSD 64
EURCAD 38
EURGBP 4
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
EURUSD 41
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 880
USDCAD 686
GBPCAD 2.2K
XAUUSD -93
EURCAD 1.5K
EURGBP 83
EURNZD 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 26K
EURUSD -13K
AUDNZD 3.7K
GBPUSD 7.4K
USDCAD 13K
GBPCAD 13K
XAUUSD 3.8K
EURCAD 13K
EURGBP 368
EURNZD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +957.00 USD
Worst Trade: -1 955 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +179.55 USD
Massima perdita consecutiva: -4 084.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 2
Tradeview-Live
7.10 × 72
Alpari-MT5
8.72 × 118
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.14 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.18 22:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.13 18:01
Share of trading days is too low
2024.12.13 18:01
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 6
1000USD al mese
46%
0
0
USD
36K
USD
41
59%
1 459
67%
68%
1.38
7.81
USD
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.