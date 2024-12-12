SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TIW 200k account
Suresh Patil

TIW 200k account

Suresh Patil
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
MEXAtlantic-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 936
Kârla kapanan işlemler:
1 499 (77.42%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (22.57%)
En iyi işlem:
15 196.48 USD
En kötü işlem:
-63 510.83 USD
Brüt kâr:
188 638.85 USD (836 688 pips)
Brüt zarar:
-192 711.47 USD (631 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (10 009.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 208.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
80.41%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
1 308 (67.56%)
Satış işlemleri:
628 (32.44%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
125.84 USD
Ortalama zarar:
-440.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-5 686.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63 510.83 USD (1)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
36.81%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 738.41 USD
Maksimum:
63 510.83 USD (47.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.17% (63 526.75 USD)
Varlığa göre:
34.26% (80 066.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.ecn 1119
XAUUSD.ecn 336
EURUSD.ecn 125
NZDUSD.ecn 80
EURGBP.ecn 69
USDCHF.ecn 52
USDCAD.ecn 41
AUDUSD.ecn 30
USDJPY.ecn 28
XAGUSD.ecn 24
GBPJPY.ecn 15
GBPCAD.ecn 10
GBPNZD.ecn 6
GBPAUD.ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.ecn -18K
XAUUSD.ecn -5K
EURUSD.ecn 2.8K
NZDUSD.ecn 462
EURGBP.ecn 4K
USDCHF.ecn 2K
USDCAD.ecn 520
AUDUSD.ecn 1.9K
USDJPY.ecn 525
XAGUSD.ecn 5.5K
GBPJPY.ecn -3
GBPCAD.ecn -11
GBPNZD.ecn 1.1K
GBPAUD.ecn 187
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.ecn 68K
XAUUSD.ecn 57K
EURUSD.ecn 11K
NZDUSD.ecn 5.8K
EURGBP.ecn 6.2K
USDCHF.ecn -720
USDCAD.ecn 11K
AUDUSD.ecn 10K
USDJPY.ecn -1.3K
XAGUSD.ecn 34K
GBPJPY.ecn -202
GBPCAD.ecn 556
GBPNZD.ecn 2.6K
GBPAUD.ecn 656
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 196.48 USD
En kötü işlem: -63 511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10 009.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 686.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This account runs a Multi strategy algo
İnceleme yok
2025.09.19 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIW 200k account
Ayda 199 USD
4%
0
0
USD
196K
USD
51
98%
1 936
77%
80%
0.97
-2.10
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.