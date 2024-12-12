- Büyüme
İşlemler:
1 936
Kârla kapanan işlemler:
1 499 (77.42%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (22.57%)
En iyi işlem:
15 196.48 USD
En kötü işlem:
-63 510.83 USD
Brüt kâr:
188 638.85 USD (836 688 pips)
Brüt zarar:
-192 711.47 USD (631 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (10 009.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 208.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
80.41%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
1 308 (67.56%)
Satış işlemleri:
628 (32.44%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
125.84 USD
Ortalama zarar:
-440.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-5 686.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63 510.83 USD (1)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
36.81%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 738.41 USD
Maksimum:
63 510.83 USD (47.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.17% (63 526.75 USD)
Varlığa göre:
34.26% (80 066.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|1119
|XAUUSD.ecn
|336
|EURUSD.ecn
|125
|NZDUSD.ecn
|80
|EURGBP.ecn
|69
|USDCHF.ecn
|52
|USDCAD.ecn
|41
|AUDUSD.ecn
|30
|USDJPY.ecn
|28
|XAGUSD.ecn
|24
|GBPJPY.ecn
|15
|GBPCAD.ecn
|10
|GBPNZD.ecn
|6
|GBPAUD.ecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.ecn
|-18K
|XAUUSD.ecn
|-5K
|EURUSD.ecn
|2.8K
|NZDUSD.ecn
|462
|EURGBP.ecn
|4K
|USDCHF.ecn
|2K
|USDCAD.ecn
|520
|AUDUSD.ecn
|1.9K
|USDJPY.ecn
|525
|XAGUSD.ecn
|5.5K
|GBPJPY.ecn
|-3
|GBPCAD.ecn
|-11
|GBPNZD.ecn
|1.1K
|GBPAUD.ecn
|187
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.ecn
|68K
|XAUUSD.ecn
|57K
|EURUSD.ecn
|11K
|NZDUSD.ecn
|5.8K
|EURGBP.ecn
|6.2K
|USDCHF.ecn
|-720
|USDCAD.ecn
|11K
|AUDUSD.ecn
|10K
|USDJPY.ecn
|-1.3K
|XAGUSD.ecn
|34K
|GBPJPY.ecn
|-202
|GBPCAD.ecn
|556
|GBPNZD.ecn
|2.6K
|GBPAUD.ecn
|656
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15 196.48 USD
En kötü işlem: -63 511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10 009.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 686.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This account runs a Multi strategy algo
İnceleme yok
