Suresh Patil

TIW 200k account

Suresh Patil
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 934
Bénéfice trades:
1 499 (77.50%)
Perte trades:
435 (22.49%)
Meilleure transaction:
15 196.48 USD
Pire transaction:
-63 510.83 USD
Bénéfice brut:
188 638.85 USD (836 688 pips)
Perte brute:
-192 192.88 USD (624 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (10 009.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 208.11 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
80.41%
Charge de dépôt maximale:
5.01%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
1 308 (67.63%)
Courts trades:
626 (32.37%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.84 USD
Bénéfice moyen:
125.84 USD
Perte moyenne:
-441.82 USD
Pertes consécutives maximales:
65 (-5 686.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-63 510.83 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.68%
Prévision annuelle:
56.76%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 738.41 USD
Maximal:
63 510.83 USD (47.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.17% (63 526.75 USD)
Par fonds propres:
34.26% (80 066.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.ecn 1119
XAUUSD.ecn 334
EURUSD.ecn 125
NZDUSD.ecn 80
EURGBP.ecn 69
USDCHF.ecn 52
USDCAD.ecn 41
AUDUSD.ecn 30
USDJPY.ecn 28
XAGUSD.ecn 24
GBPJPY.ecn 15
GBPCAD.ecn 10
GBPNZD.ecn 6
GBPAUD.ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.ecn -18K
XAUUSD.ecn -4.5K
EURUSD.ecn 2.8K
NZDUSD.ecn 462
EURGBP.ecn 4K
USDCHF.ecn 2K
USDCAD.ecn 520
AUDUSD.ecn 1.9K
USDJPY.ecn 525
XAGUSD.ecn 5.5K
GBPJPY.ecn -3
GBPCAD.ecn -11
GBPNZD.ecn 1.1K
GBPAUD.ecn 187
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.ecn 68K
XAUUSD.ecn 64K
EURUSD.ecn 11K
NZDUSD.ecn 5.8K
EURGBP.ecn 6.2K
USDCHF.ecn -720
USDCAD.ecn 11K
AUDUSD.ecn 10K
USDJPY.ecn -1.3K
XAGUSD.ecn 34K
GBPJPY.ecn -202
GBPCAD.ecn 556
GBPNZD.ecn 2.6K
GBPAUD.ecn 656
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 196.48 USD
Pire transaction: -63 511 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +10 009.69 USD
Perte consécutive maximale: -5 686.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This account runs a Multi strategy algo
Aucun avis
2025.09.19 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
