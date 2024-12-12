SegnaliSezioni
Suresh Patil

TIW 200k account

Suresh Patil
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2024 4%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 936
Profit Trade:
1 499 (77.42%)
Loss Trade:
437 (22.57%)
Best Trade:
15 196.48 USD
Worst Trade:
-63 510.83 USD
Profitto lordo:
188 638.85 USD (836 688 pips)
Perdita lorda:
-192 711.47 USD (631 643 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (10 009.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 208.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
80.41%
Massimo carico di deposito:
5.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
1 308 (67.56%)
Short Trade:
628 (32.44%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-2.10 USD
Profitto medio:
125.84 USD
Perdita media:
-440.99 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-5 686.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63 510.83 USD (1)
Crescita mensile:
3.34%
Previsione annuale:
40.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 738.41 USD
Massimale:
63 510.83 USD (47.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.17% (63 526.75 USD)
Per equità:
34.26% (80 066.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.ecn 1119
XAUUSD.ecn 336
EURUSD.ecn 125
NZDUSD.ecn 80
EURGBP.ecn 69
USDCHF.ecn 52
USDCAD.ecn 41
AUDUSD.ecn 30
USDJPY.ecn 28
XAGUSD.ecn 24
GBPJPY.ecn 15
GBPCAD.ecn 10
GBPNZD.ecn 6
GBPAUD.ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.ecn -18K
XAUUSD.ecn -5K
EURUSD.ecn 2.8K
NZDUSD.ecn 462
EURGBP.ecn 4K
USDCHF.ecn 2K
USDCAD.ecn 520
AUDUSD.ecn 1.9K
USDJPY.ecn 525
XAGUSD.ecn 5.5K
GBPJPY.ecn -3
GBPCAD.ecn -11
GBPNZD.ecn 1.1K
GBPAUD.ecn 187
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.ecn 68K
XAUUSD.ecn 57K
EURUSD.ecn 11K
NZDUSD.ecn 5.8K
EURGBP.ecn 6.2K
USDCHF.ecn -720
USDCAD.ecn 11K
AUDUSD.ecn 10K
USDJPY.ecn -1.3K
XAGUSD.ecn 34K
GBPJPY.ecn -202
GBPCAD.ecn 556
GBPNZD.ecn 2.6K
GBPAUD.ecn 656
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 196.48 USD
Worst Trade: -63 511 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10 009.69 USD
Massima perdita consecutiva: -5 686.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account runs a Multi strategy algo
Non ci sono recensioni
2025.09.19 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
