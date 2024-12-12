- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 936
Profit Trade:
1 499 (77.42%)
Loss Trade:
437 (22.57%)
Best Trade:
15 196.48 USD
Worst Trade:
-63 510.83 USD
Profitto lordo:
188 638.85 USD (836 688 pips)
Perdita lorda:
-192 711.47 USD (631 643 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (10 009.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 208.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
80.41%
Massimo carico di deposito:
5.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
1 308 (67.56%)
Short Trade:
628 (32.44%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-2.10 USD
Profitto medio:
125.84 USD
Perdita media:
-440.99 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-5 686.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63 510.83 USD (1)
Crescita mensile:
3.34%
Previsione annuale:
40.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 738.41 USD
Massimale:
63 510.83 USD (47.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.17% (63 526.75 USD)
Per equità:
34.26% (80 066.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|1119
|XAUUSD.ecn
|336
|EURUSD.ecn
|125
|NZDUSD.ecn
|80
|EURGBP.ecn
|69
|USDCHF.ecn
|52
|USDCAD.ecn
|41
|AUDUSD.ecn
|30
|USDJPY.ecn
|28
|XAGUSD.ecn
|24
|GBPJPY.ecn
|15
|GBPCAD.ecn
|10
|GBPNZD.ecn
|6
|GBPAUD.ecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.ecn
|-18K
|XAUUSD.ecn
|-5K
|EURUSD.ecn
|2.8K
|NZDUSD.ecn
|462
|EURGBP.ecn
|4K
|USDCHF.ecn
|2K
|USDCAD.ecn
|520
|AUDUSD.ecn
|1.9K
|USDJPY.ecn
|525
|XAGUSD.ecn
|5.5K
|GBPJPY.ecn
|-3
|GBPCAD.ecn
|-11
|GBPNZD.ecn
|1.1K
|GBPAUD.ecn
|187
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.ecn
|68K
|XAUUSD.ecn
|57K
|EURUSD.ecn
|11K
|NZDUSD.ecn
|5.8K
|EURGBP.ecn
|6.2K
|USDCHF.ecn
|-720
|USDCAD.ecn
|11K
|AUDUSD.ecn
|10K
|USDJPY.ecn
|-1.3K
|XAGUSD.ecn
|34K
|GBPJPY.ecn
|-202
|GBPCAD.ecn
|556
|GBPNZD.ecn
|2.6K
|GBPAUD.ecn
|656
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 196.48 USD
Worst Trade: -63 511 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10 009.69 USD
Massima perdita consecutiva: -5 686.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This account runs a Multi strategy algo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
4%
0
0
USD
USD
196K
USD
USD
51
98%
1 936
77%
80%
0.97
-2.10
USD
USD
34%
1:500