Gerardo Llanos

Gaby Darwinex

Gerardo Llanos
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
78 (57.35%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (42.65%)
En iyi işlem:
12.39 USD
En kötü işlem:
-29.01 USD
Brüt kâr:
274.66 USD (27 074 pips)
Brüt zarar:
-213.53 USD (16 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.21%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
32 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
136 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-64.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.07 USD (5)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
64.25 USD (5.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.73% (64.19 USD)
Varlığa göre:
16.70% (185.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DG 11
INTC 8
KHC 8
F 7
NKE 7
BMY 6
EL 5
HAL 5
MDLZ 5
LYFT 5
PFE 5
DLTR 4
MCHP 4
ILMN 4
FTNT 4
CNC 4
DAL 3
SLB 3
WBA 3
MAN 3
LEVI 3
CVS 3
GILD 3
AAL 2
TRIP 2
AGCO 2
OXY 2
MRK 2
BAH 2
ZM 1
DIS 1
FMC 1
CMCSA 1
DOCU 1
TGT 1
FBIN 1
EXEL 1
UPS 1
FI 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DG 26
INTC 16
KHC 1
F 5
NKE 5
BMY -6
EL -6
HAL 6
MDLZ -1
LYFT 0
PFE -3
DLTR 9
MCHP 1
ILMN -15
FTNT 13
CNC -48
DAL 9
SLB -1
WBA 6
MAN 3
LEVI 5
CVS 14
GILD 7
AAL 2
TRIP 3
AGCO 16
OXY 0
MRK -7
BAH 2
ZM 8
DIS 4
FMC 1
CMCSA 0
DOCU -1
TGT -3
FBIN -2
EXEL -16
UPS 1
FI 2
MRVL 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DG 3.7K
INTC 1K
KHC 210
F 251
NKE 1.1K
BMY -136
EL -182
HAL 472
MDLZ 164
LYFT 17
PFE -280
DLTR 1K
MCHP 415
ILMN -1K
FTNT 1.4K
CNC -4.7K
DAL 965
SLB 129
WBA 209
MAN 394
LEVI 231
CVS 1.5K
GILD 766
AAL 263
TRIP 240
AGCO 1.7K
OXY 80
MRK -551
BAH 273
ZM 793
DIS 546
FMC 155
CMCSA -33
DOCU -49
TGT -303
FBIN -150
EXEL -793
UPS 199
FI 305
MRVL 607
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.39 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.9% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.