Gerardo Llanos

Gaby Darwinex

Gerardo Llanos
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
78 (57.35%)
Perte trades:
58 (42.65%)
Meilleure transaction:
12.39 USD
Pire transaction:
-29.01 USD
Bénéfice brut:
274.66 USD (27 074 pips)
Perte brute:
-213.53 USD (16 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (17.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.38 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.21%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
32 jours
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
136 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
3.52 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-64.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.22 USD
Maximal:
64.25 USD (5.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.73% (64.19 USD)
Par fonds propres:
16.70% (185.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DG 11
INTC 8
KHC 8
F 7
NKE 7
BMY 6
EL 5
HAL 5
MDLZ 5
LYFT 5
PFE 5
DLTR 4
MCHP 4
ILMN 4
FTNT 4
CNC 4
DAL 3
SLB 3
WBA 3
MAN 3
LEVI 3
CVS 3
GILD 3
AAL 2
TRIP 2
AGCO 2
OXY 2
MRK 2
BAH 2
ZM 1
DIS 1
FMC 1
CMCSA 1
DOCU 1
TGT 1
FBIN 1
EXEL 1
UPS 1
FI 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DG 26
INTC 16
KHC 1
F 5
NKE 5
BMY -6
EL -6
HAL 6
MDLZ -1
LYFT 0
PFE -3
DLTR 9
MCHP 1
ILMN -15
FTNT 13
CNC -48
DAL 9
SLB -1
WBA 6
MAN 3
LEVI 5
CVS 14
GILD 7
AAL 2
TRIP 3
AGCO 16
OXY 0
MRK -7
BAH 2
ZM 8
DIS 4
FMC 1
CMCSA 0
DOCU -1
TGT -3
FBIN -2
EXEL -16
UPS 1
FI 2
MRVL 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DG 3.7K
INTC 1K
KHC 210
F 251
NKE 1.1K
BMY -136
EL -182
HAL 472
MDLZ 164
LYFT 17
PFE -280
DLTR 1K
MCHP 415
ILMN -1K
FTNT 1.4K
CNC -4.7K
DAL 965
SLB 129
WBA 209
MAN 394
LEVI 231
CVS 1.5K
GILD 766
AAL 263
TRIP 240
AGCO 1.7K
OXY 80
MRK -551
BAH 273
ZM 793
DIS 546
FMC 155
CMCSA -33
DOCU -49
TGT -303
FBIN -150
EXEL -793
UPS 199
FI 305
MRVL 607
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.39 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +17.17 USD
Perte consécutive maximale: -64.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.9% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gaby Darwinex
30 USD par mois
6%
0
0
USD
1.1K
USD
56
0%
136
57%
100%
1.28
0.45
USD
17%
1:200
Copier

