Gerardo Llanos

Gaby Darwinex

Gerardo Llanos
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
78 (57.35%)
Loss Trade:
58 (42.65%)
Best Trade:
12.39 USD
Worst Trade:
-29.01 USD
Profitto lordo:
274.66 USD (27 074 pips)
Perdita lorda:
-213.53 USD (16 123 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.21%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
32 giorni
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
136 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-64.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.07 USD (5)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
64.25 USD (5.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.73% (64.19 USD)
Per equità:
16.70% (185.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DG 11
INTC 8
KHC 8
F 7
NKE 7
BMY 6
EL 5
HAL 5
MDLZ 5
LYFT 5
PFE 5
DLTR 4
MCHP 4
ILMN 4
FTNT 4
CNC 4
DAL 3
SLB 3
WBA 3
MAN 3
LEVI 3
CVS 3
GILD 3
AAL 2
TRIP 2
AGCO 2
OXY 2
MRK 2
BAH 2
ZM 1
DIS 1
FMC 1
CMCSA 1
DOCU 1
TGT 1
FBIN 1
EXEL 1
UPS 1
FI 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DG 26
INTC 16
KHC 1
F 5
NKE 5
BMY -6
EL -6
HAL 6
MDLZ -1
LYFT 0
PFE -3
DLTR 9
MCHP 1
ILMN -15
FTNT 13
CNC -48
DAL 9
SLB -1
WBA 6
MAN 3
LEVI 5
CVS 14
GILD 7
AAL 2
TRIP 3
AGCO 16
OXY 0
MRK -7
BAH 2
ZM 8
DIS 4
FMC 1
CMCSA 0
DOCU -1
TGT -3
FBIN -2
EXEL -16
UPS 1
FI 2
MRVL 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DG 3.7K
INTC 1K
KHC 210
F 251
NKE 1.1K
BMY -136
EL -182
HAL 472
MDLZ 164
LYFT 17
PFE -280
DLTR 1K
MCHP 415
ILMN -1K
FTNT 1.4K
CNC -4.7K
DAL 965
SLB 129
WBA 209
MAN 394
LEVI 231
CVS 1.5K
GILD 766
AAL 263
TRIP 240
AGCO 1.7K
OXY 80
MRK -551
BAH 273
ZM 793
DIS 546
FMC 155
CMCSA -33
DOCU -49
TGT -303
FBIN -150
EXEL -793
UPS 199
FI 305
MRVL 607
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.39 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.17 USD
Massima perdita consecutiva: -64.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.9% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
