İşlemler:
12 365
Kârla kapanan işlemler:
10 917 (88.28%)
Zararla kapanan işlemler:
1 448 (11.71%)
En iyi işlem:
456.58 USD
En kötü işlem:
-688.01 USD
Brüt kâr:
11 007.17 USD (5 380 240 pips)
Brüt zarar:
-10 152.39 USD (4 133 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
415 (199.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
526.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
109.96%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
273
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
2 510 (20.30%)
Satış işlemleri:
9 855 (79.70%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.01 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-692.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 114.16 USD (3)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
4.45%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 159.39 USD
Maksimum:
2 320.05 USD (178.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.33% (1 261.17 USD)
Varlığa göre:
66.97% (2 447.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Bra50
|9451
|MinDolAug24
|953
|MinDolSep24
|618
|MinDolJul24
|459
|MinDolAug25
|149
|UsaInd
|106
|MinDolSep25
|95
|MinDolOct25
|76
|MinDolMay23
|64
|Bra50Apr23
|59
|MinDolApr23
|49
|GOLD
|49
|MinDolJul25
|41
|MinDolFeb23
|40
|MinDolApr25
|38
|Bra50Jun23
|31
|Brent
|22
|MinDolMar23
|13
|MinDolJun25
|11
|MinDolJun23
|10
|MinDolMay25
|8
|MinDolNov25
|6
|MinDolDec24
|4
|USDMXN
|3
|MinDolJul23
|3
|MinDolJan25
|3
|AUDNZD
|1
|MinDolNov24
|1
|MinDolFeb25
|1
|MinDolMar25
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Bra50
|2.6K
|MinDolAug24
|-13
|MinDolSep24
|-265
|MinDolJul24
|18
|MinDolAug25
|110
|UsaInd
|1.1K
|MinDolSep25
|-569
|MinDolOct25
|-433
|MinDolMay23
|-106
|Bra50Apr23
|60
|MinDolApr23
|-110
|GOLD
|-1.9K
|MinDolJul25
|-349
|MinDolFeb23
|12
|MinDolApr25
|15
|Bra50Jun23
|64
|Brent
|505
|MinDolMar23
|42
|MinDolJun25
|-1
|MinDolJun23
|-8
|MinDolMay25
|5
|MinDolNov25
|3
|MinDolDec24
|-8
|USDMXN
|-4
|MinDolJul23
|-33
|MinDolJan25
|10
|AUDNZD
|0
|MinDolNov24
|0
|MinDolFeb25
|56
|MinDolMar25
|32
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Bra50
|-129K
|MinDolAug24
|-295K
|MinDolSep24
|-872K
|MinDolJul24
|113K
|MinDolAug25
|160K
|UsaInd
|2.4M
|MinDolSep25
|-168K
|MinDolOct25
|-45K
|MinDolMay23
|48K
|Bra50Apr23
|-2K
|MinDolApr23
|33K
|GOLD
|-170K
|MinDolJul25
|-17
|MinDolFeb23
|43K
|MinDolApr25
|24K
|Bra50Jun23
|15K
|Brent
|3.7K
|MinDolMar23
|27K
|MinDolJun25
|2.6K
|MinDolJun23
|14K
|MinDolMay25
|34K
|MinDolNov25
|7.7K
|MinDolDec24
|-11K
|USDMXN
|-4.3K
|MinDolJul23
|-6.9K
|MinDolJan25
|7.5K
|AUDNZD
|-34
|MinDolNov24
|950
|MinDolFeb25
|33K
|MinDolMar25
|18K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +456.58 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +199.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Conta para operar Petroleo Brent, Mini Indice e Mini dolar
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
144
93%
12 365
88%
100%
1.08
0.07
USD
USD
72%
1:200