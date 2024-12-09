SinyallerBölümler
Rafael Fernandes Menezes

Activ

Rafael Fernandes Menezes
0 inceleme
144 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -20%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 365
Kârla kapanan işlemler:
10 917 (88.28%)
Zararla kapanan işlemler:
1 448 (11.71%)
En iyi işlem:
456.58 USD
En kötü işlem:
-688.01 USD
Brüt kâr:
11 007.17 USD (5 380 240 pips)
Brüt zarar:
-10 152.39 USD (4 133 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
415 (199.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
526.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
109.96%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
273
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
2 510 (20.30%)
Satış işlemleri:
9 855 (79.70%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.01 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-692.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 114.16 USD (3)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
4.45%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 159.39 USD
Maksimum:
2 320.05 USD (178.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.33% (1 261.17 USD)
Varlığa göre:
66.97% (2 447.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50 9451
MinDolAug24 953
MinDolSep24 618
MinDolJul24 459
MinDolAug25 149
UsaInd 106
MinDolSep25 95
MinDolOct25 76
MinDolMay23 64
Bra50Apr23 59
MinDolApr23 49
GOLD 49
MinDolJul25 41
MinDolFeb23 40
MinDolApr25 38
Bra50Jun23 31
Brent 22
MinDolMar23 13
MinDolJun25 11
MinDolJun23 10
MinDolMay25 8
MinDolNov25 6
MinDolDec24 4
USDMXN 3
MinDolJul23 3
MinDolJan25 3
AUDNZD 1
MinDolNov24 1
MinDolFeb25 1
MinDolMar25 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50 2.6K
MinDolAug24 -13
MinDolSep24 -265
MinDolJul24 18
MinDolAug25 110
UsaInd 1.1K
MinDolSep25 -569
MinDolOct25 -433
MinDolMay23 -106
Bra50Apr23 60
MinDolApr23 -110
GOLD -1.9K
MinDolJul25 -349
MinDolFeb23 12
MinDolApr25 15
Bra50Jun23 64
Brent 505
MinDolMar23 42
MinDolJun25 -1
MinDolJun23 -8
MinDolMay25 5
MinDolNov25 3
MinDolDec24 -8
USDMXN -4
MinDolJul23 -33
MinDolJan25 10
AUDNZD 0
MinDolNov24 0
MinDolFeb25 56
MinDolMar25 32
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50 -129K
MinDolAug24 -295K
MinDolSep24 -872K
MinDolJul24 113K
MinDolAug25 160K
UsaInd 2.4M
MinDolSep25 -168K
MinDolOct25 -45K
MinDolMay23 48K
Bra50Apr23 -2K
MinDolApr23 33K
GOLD -170K
MinDolJul25 -17
MinDolFeb23 43K
MinDolApr25 24K
Bra50Jun23 15K
Brent 3.7K
MinDolMar23 27K
MinDolJun25 2.6K
MinDolJun23 14K
MinDolMay25 34K
MinDolNov25 7.7K
MinDolDec24 -11K
USDMXN -4.3K
MinDolJul23 -6.9K
MinDolJan25 7.5K
AUDNZD -34
MinDolNov24 950
MinDolFeb25 33K
MinDolMar25 18K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +456.58 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +199.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
1.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27918
Conta para operar Petroleo Brent, Mini Indice e Mini dolar
İnceleme yok
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
