- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 364
Profit Trade:
10 916 (88.28%)
Loss Trade:
1 448 (11.71%)
Best Trade:
456.58 USD
Worst Trade:
-688.01 USD
Profitto lordo:
11 006.91 USD (5 380 140 pips)
Perdita lorda:
-10 152.39 USD (4 133 001 pips)
Vincite massime consecutive:
415 (199.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
526.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.96%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
273
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
2 510 (20.30%)
Short Trade:
9 854 (79.70%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-7.01 USD
Massime perdite consecutive:
56 (-692.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 114.16 USD (3)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
5.02%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 159.39 USD
Massimale:
2 320.05 USD (178.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.33% (1 261.17 USD)
Per equità:
66.97% (2 447.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|9450
|MinDolAug24
|953
|MinDolSep24
|618
|MinDolJul24
|459
|MinDolAug25
|149
|UsaInd
|106
|MinDolSep25
|95
|MinDolOct25
|76
|MinDolMay23
|64
|Bra50Apr23
|59
|MinDolApr23
|49
|GOLD
|49
|MinDolJul25
|41
|MinDolFeb23
|40
|MinDolApr25
|38
|Bra50Jun23
|31
|Brent
|22
|MinDolMar23
|13
|MinDolJun25
|11
|MinDolJun23
|10
|MinDolMay25
|8
|MinDolNov25
|6
|MinDolDec24
|4
|USDMXN
|3
|MinDolJul23
|3
|MinDolJan25
|3
|AUDNZD
|1
|MinDolNov24
|1
|MinDolFeb25
|1
|MinDolMar25
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|2.6K
|MinDolAug24
|-13
|MinDolSep24
|-265
|MinDolJul24
|18
|MinDolAug25
|110
|UsaInd
|1.1K
|MinDolSep25
|-569
|MinDolOct25
|-433
|MinDolMay23
|-106
|Bra50Apr23
|60
|MinDolApr23
|-110
|GOLD
|-1.9K
|MinDolJul25
|-349
|MinDolFeb23
|12
|MinDolApr25
|15
|Bra50Jun23
|64
|Brent
|505
|MinDolMar23
|42
|MinDolJun25
|-1
|MinDolJun23
|-8
|MinDolMay25
|5
|MinDolNov25
|3
|MinDolDec24
|-8
|USDMXN
|-4
|MinDolJul23
|-33
|MinDolJan25
|10
|AUDNZD
|0
|MinDolNov24
|0
|MinDolFeb25
|56
|MinDolMar25
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|-130K
|MinDolAug24
|-295K
|MinDolSep24
|-872K
|MinDolJul24
|113K
|MinDolAug25
|160K
|UsaInd
|2.4M
|MinDolSep25
|-168K
|MinDolOct25
|-45K
|MinDolMay23
|48K
|Bra50Apr23
|-2K
|MinDolApr23
|33K
|GOLD
|-170K
|MinDolJul25
|-17
|MinDolFeb23
|43K
|MinDolApr25
|24K
|Bra50Jun23
|15K
|Brent
|3.7K
|MinDolMar23
|27K
|MinDolJun25
|2.6K
|MinDolJun23
|14K
|MinDolMay25
|34K
|MinDolNov25
|7.7K
|MinDolDec24
|-11K
|USDMXN
|-4.3K
|MinDolJul23
|-6.9K
|MinDolJan25
|7.5K
|AUDNZD
|-34
|MinDolNov24
|950
|MinDolFeb25
|33K
|MinDolMar25
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +456.58 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +199.20 USD
Massima perdita consecutiva: -692.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|1.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27918
Conta para operar Petroleo Brent, Mini Indice e Mini dolar
