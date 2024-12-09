SegnaliSezioni
Rafael Fernandes Menezes

Activ

Rafael Fernandes Menezes
0 recensioni
144 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -20%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 364
Profit Trade:
10 916 (88.28%)
Loss Trade:
1 448 (11.71%)
Best Trade:
456.58 USD
Worst Trade:
-688.01 USD
Profitto lordo:
11 006.91 USD (5 380 140 pips)
Perdita lorda:
-10 152.39 USD (4 133 001 pips)
Vincite massime consecutive:
415 (199.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
526.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.96%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
273
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
2 510 (20.30%)
Short Trade:
9 854 (79.70%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-7.01 USD
Massime perdite consecutive:
56 (-692.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 114.16 USD (3)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
5.02%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 159.39 USD
Massimale:
2 320.05 USD (178.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.33% (1 261.17 USD)
Per equità:
66.97% (2 447.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 9450
MinDolAug24 953
MinDolSep24 618
MinDolJul24 459
MinDolAug25 149
UsaInd 106
MinDolSep25 95
MinDolOct25 76
MinDolMay23 64
Bra50Apr23 59
MinDolApr23 49
GOLD 49
MinDolJul25 41
MinDolFeb23 40
MinDolApr25 38
Bra50Jun23 31
Brent 22
MinDolMar23 13
MinDolJun25 11
MinDolJun23 10
MinDolMay25 8
MinDolNov25 6
MinDolDec24 4
USDMXN 3
MinDolJul23 3
MinDolJan25 3
AUDNZD 1
MinDolNov24 1
MinDolFeb25 1
MinDolMar25 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 2.6K
MinDolAug24 -13
MinDolSep24 -265
MinDolJul24 18
MinDolAug25 110
UsaInd 1.1K
MinDolSep25 -569
MinDolOct25 -433
MinDolMay23 -106
Bra50Apr23 60
MinDolApr23 -110
GOLD -1.9K
MinDolJul25 -349
MinDolFeb23 12
MinDolApr25 15
Bra50Jun23 64
Brent 505
MinDolMar23 42
MinDolJun25 -1
MinDolJun23 -8
MinDolMay25 5
MinDolNov25 3
MinDolDec24 -8
USDMXN -4
MinDolJul23 -33
MinDolJan25 10
AUDNZD 0
MinDolNov24 0
MinDolFeb25 56
MinDolMar25 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 -130K
MinDolAug24 -295K
MinDolSep24 -872K
MinDolJul24 113K
MinDolAug25 160K
UsaInd 2.4M
MinDolSep25 -168K
MinDolOct25 -45K
MinDolMay23 48K
Bra50Apr23 -2K
MinDolApr23 33K
GOLD -170K
MinDolJul25 -17
MinDolFeb23 43K
MinDolApr25 24K
Bra50Jun23 15K
Brent 3.7K
MinDolMar23 27K
MinDolJun25 2.6K
MinDolJun23 14K
MinDolMay25 34K
MinDolNov25 7.7K
MinDolDec24 -11K
USDMXN -4.3K
MinDolJul23 -6.9K
MinDolJan25 7.5K
AUDNZD -34
MinDolNov24 950
MinDolFeb25 33K
MinDolMar25 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +456.58 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +199.20 USD
Massima perdita consecutiva: -692.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
1.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27918
Conta para operar Petroleo Brent, Mini Indice e Mini dolar
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
