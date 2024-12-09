SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Activ
Rafael Fernandes Menezes

Activ

Rafael Fernandes Menezes
0 avis
144 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -20%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 364
Bénéfice trades:
10 916 (88.28%)
Perte trades:
1 448 (11.71%)
Meilleure transaction:
456.58 USD
Pire transaction:
-688.01 USD
Bénéfice brut:
11 006.91 USD (5 380 140 pips)
Perte brute:
-10 152.39 USD (4 133 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
415 (199.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
526.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
109.96%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
272
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
2 510 (20.30%)
Courts trades:
9 854 (79.70%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
1.01 USD
Perte moyenne:
-7.01 USD
Pertes consécutives maximales:
56 (-692.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 114.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.37%
Prévision annuelle:
5.02%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 159.39 USD
Maximal:
2 320.05 USD (178.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.33% (1 261.17 USD)
Par fonds propres:
66.97% (2 447.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 9450
MinDolAug24 953
MinDolSep24 618
MinDolJul24 459
MinDolAug25 149
UsaInd 106
MinDolSep25 95
MinDolOct25 76
MinDolMay23 64
Bra50Apr23 59
MinDolApr23 49
GOLD 49
MinDolJul25 41
MinDolFeb23 40
MinDolApr25 38
Bra50Jun23 31
Brent 22
MinDolMar23 13
MinDolJun25 11
MinDolJun23 10
MinDolMay25 8
MinDolNov25 6
MinDolDec24 4
USDMXN 3
MinDolJul23 3
MinDolJan25 3
AUDNZD 1
MinDolNov24 1
MinDolFeb25 1
MinDolMar25 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 2.6K
MinDolAug24 -13
MinDolSep24 -265
MinDolJul24 18
MinDolAug25 110
UsaInd 1.1K
MinDolSep25 -569
MinDolOct25 -433
MinDolMay23 -106
Bra50Apr23 60
MinDolApr23 -110
GOLD -1.9K
MinDolJul25 -349
MinDolFeb23 12
MinDolApr25 15
Bra50Jun23 64
Brent 505
MinDolMar23 42
MinDolJun25 -1
MinDolJun23 -8
MinDolMay25 5
MinDolNov25 3
MinDolDec24 -8
USDMXN -4
MinDolJul23 -33
MinDolJan25 10
AUDNZD 0
MinDolNov24 0
MinDolFeb25 56
MinDolMar25 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 -130K
MinDolAug24 -295K
MinDolSep24 -872K
MinDolJul24 113K
MinDolAug25 160K
UsaInd 2.4M
MinDolSep25 -168K
MinDolOct25 -45K
MinDolMay23 48K
Bra50Apr23 -2K
MinDolApr23 33K
GOLD -170K
MinDolJul25 -17
MinDolFeb23 43K
MinDolApr25 24K
Bra50Jun23 15K
Brent 3.7K
MinDolMar23 27K
MinDolJun25 2.6K
MinDolJun23 14K
MinDolMay25 34K
MinDolNov25 7.7K
MinDolDec24 -11K
USDMXN -4.3K
MinDolJul23 -6.9K
MinDolJan25 7.5K
AUDNZD -34
MinDolNov24 950
MinDolFeb25 33K
MinDolMar25 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +456.58 USD
Pire transaction: -688 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +199.20 USD
Perte consécutive maximale: -692.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
1.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27918
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Conta para operar Petroleo Brent, Mini Indice e Mini dolar
Aucun avis
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Activ
30 USD par mois
-20%
0
0
USD
3.5K
USD
144
93%
12 364
88%
100%
1.08
0.07
USD
72%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.