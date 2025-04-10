SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stable Sign
Yi Chuan Chen

Stable Sign

Yi Chuan Chen
1 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 286
Kârla kapanan işlemler:
1 167 (90.74%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (9.25%)
En iyi işlem:
44.50 USD
En kötü işlem:
-108.95 USD
Brüt kâr:
2 327.28 USD (124 002 pips)
Brüt zarar:
-2 290.01 USD (94 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (267.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.23 USD (134)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.93%
Maks. mevduat yükü:
189.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
691 (53.73%)
Satış işlemleri:
595 (46.27%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-19.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-401.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.16 USD (6)
Aylık büyüme:
24.32%
Yıllık tahmin:
293.67%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
182.92 USD
Maksimum:
1 195.03 USD (79.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.28% (1 196.18 USD)
Varlığa göre:
89.44% (638.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1252
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -72
XAUUSD 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 28K
XAUUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.50 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 134
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +267.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -401.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7561
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
ron_b
194
ron_b 2025.04.10 03:57 
 

Trader with not enough risk management and not a professional. 35% loss in 1 day of trading is not the behavior of a professional trader.

2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 12:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stable Sign
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
587
USD
45
96%
1 286
90%
44%
1.01
0.03
USD
89%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.