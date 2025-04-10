- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 286
Kârla kapanan işlemler:
1 167 (90.74%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (9.25%)
En iyi işlem:
44.50 USD
En kötü işlem:
-108.95 USD
Brüt kâr:
2 327.28 USD (124 002 pips)
Brüt zarar:
-2 290.01 USD (94 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (267.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.23 USD (134)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.93%
Maks. mevduat yükü:
189.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
691 (53.73%)
Satış işlemleri:
595 (46.27%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-19.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-401.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.16 USD (6)
Aylık büyüme:
24.32%
Yıllık tahmin:
293.67%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
182.92 USD
Maksimum:
1 195.03 USD (79.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.28% (1 196.18 USD)
Varlığa göre:
89.44% (638.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1252
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-72
|XAUUSD
|109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|28K
|XAUUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.50 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 134
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +267.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -401.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 7561
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 277
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.35 × 459
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
587
USD
USD
45
96%
1 286
90%
44%
1.01
0.03
USD
USD
89%
1:500
Trader with not enough risk management and not a professional. 35% loss in 1 day of trading is not the behavior of a professional trader.