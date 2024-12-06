- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
616 (91.53%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (8.47%)
En iyi işlem:
31.66 USD
En kötü işlem:
-21.85 USD
Brüt kâr:
555.91 USD (44 669 pips)
Brüt zarar:
-217.95 USD (16 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (32.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.17 USD (11)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
38.98%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
10.59
Alış işlemleri:
292 (43.39%)
Satış işlemleri:
381 (56.61%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-3.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.90 USD (4)
Aylık büyüme:
10.59%
Yıllık tahmin:
128.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
31.90 USD (5.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.66% (11.69 USD)
Varlığa göre:
23.00% (205.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|673
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|28K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.66 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
Greetings Everyone,
Welcome to MAHIGAN Signal!We are excited to introduce our fully automated trading system, utilizing a comprehensive and professional framework for trading GBP/USD effectively, balancing both opportunities and risks.
Key Features:
- Currency Pairs: GBPUSD
- Account Types: Hedge, Raw Spread, or ECN (we recommend ICMarkets for optimal results).
- Recommended Leverage: 1:500
- Minimum Deposit: $700
- Initial Lot Size: 0.01 for every $700 in your account balance.
- Trading on friday: Disabled
Trading Strategy: This signal analyzes market conditions, trends, and key indicators before making any decisions.
Thank you for trusting us with your trading journey. If you have any questions or need assistance, please feel free to reach out.
Contact Us:Recommended Broker: https://icmarkets.com/?camp=67185
Telegram: Bilde Trader @moh_jeelle
Please note: Past performance does not guarantee future results.
