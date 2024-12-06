SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MAHIGAN
Mohammed Jeelle Iidle

MAHIGAN

Mohammed Jeelle Iidle
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
616 (91.53%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (8.47%)
En iyi işlem:
31.66 USD
En kötü işlem:
-21.85 USD
Brüt kâr:
555.91 USD (44 669 pips)
Brüt zarar:
-217.95 USD (16 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (32.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.17 USD (11)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
38.98%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
10.59
Alış işlemleri:
292 (43.39%)
Satış işlemleri:
381 (56.61%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-3.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.90 USD (4)
Aylık büyüme:
10.59%
Yıllık tahmin:
128.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
31.90 USD (5.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.66% (11.69 USD)
Varlığa göre:
23.00% (205.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 673
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 338
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 28K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.66 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Greetings Everyone,

Welcome to MAHIGAN Signal!

We are excited to introduce our fully automated trading system, utilizing a comprehensive and professional framework for trading GBP/USD effectively, balancing both opportunities and risks.


Key Features:

  • Currency Pairs: GBPUSD
  • Account Types: Hedge, Raw Spread, or ECN (we recommend ICMarkets for optimal results).
  • Recommended Leverage: 1:500
  • Minimum Deposit: $700
  • Initial Lot Size: 0.01 for every $700 in your account balance.
  • Trading on friday: Disabled

Trading Strategy: This signal analyzes market conditions, trends, and key indicators before making any decisions.



Thank you for trusting us with your trading journey. If you have any questions or need assistance, please feel free to reach out.


Contact Us:
Telegram: Bilde Trader @moh_jeelle

Recommended Broker:  https://icmarkets.com/?camp=67185


Please note: Past performance does not guarantee future results.




İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 23:12
No swaps are charged on the signal account
2025.03.19 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 21:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MAHIGAN
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
1K
USD
51
100%
673
91%
39%
2.55
0.50
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.