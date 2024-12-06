SignauxSections
Mohammed Jeelle Iidle

MAHIGAN

Mohammed Jeelle Iidle
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 78%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
670
Bénéfice trades:
613 (91.49%)
Perte trades:
57 (8.51%)
Meilleure transaction:
31.66 USD
Pire transaction:
-21.85 USD
Bénéfice brut:
539.53 USD (43 292 pips)
Perte brute:
-217.77 USD (16 520 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (32.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.17 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
38.98%
Charge de dépôt maximale:
4.85%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
10.09
Longs trades:
289 (43.13%)
Courts trades:
381 (56.87%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
0.88 USD
Perte moyenne:
-3.82 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-31.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.07%
Prévision annuelle:
110.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.37 USD
Maximal:
31.90 USD (5.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.66% (11.69 USD)
Par fonds propres:
23.00% (205.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 670
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 322
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.66 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +32.23 USD
Perte consécutive maximale: -31.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1638
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 plus...
Greetings Everyone,

Welcome to MAHIGAN Signal!

We are excited to introduce our fully automated trading system, utilizing a comprehensive and professional framework for trading GBP/USD effectively, balancing both opportunities and risks.


Key Features:

  • Currency Pairs: GBPUSD
  • Account Types: Hedge, Raw Spread, or ECN (we recommend ICMarkets for optimal results).
  • Recommended Leverage: 1:500
  • Minimum Deposit: $700
  • Initial Lot Size: 0.01 for every $700 in your account balance.
  • Trading on friday: Disabled

Trading Strategy: This signal analyzes market conditions, trends, and key indicators before making any decisions.



Thank you for trusting us with your trading journey. If you have any questions or need assistance, please feel free to reach out.


Contact Us:
Telegram: Bilde Trader @moh_jeelle

Recommended Broker:  https://icmarkets.com/?camp=67185


Please note: Past performance does not guarantee future results.




Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 23:12
No swaps are charged on the signal account
2025.03.19 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 21:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
