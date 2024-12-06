- Croissance
Trades:
670
Bénéfice trades:
613 (91.49%)
Perte trades:
57 (8.51%)
Meilleure transaction:
31.66 USD
Pire transaction:
-21.85 USD
Bénéfice brut:
539.53 USD (43 292 pips)
Perte brute:
-217.77 USD (16 520 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (32.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.17 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
38.98%
Charge de dépôt maximale:
4.85%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
10.09
Longs trades:
289 (43.13%)
Courts trades:
381 (56.87%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
0.88 USD
Perte moyenne:
-3.82 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-31.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.07%
Prévision annuelle:
110.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.37 USD
Maximal:
31.90 USD (5.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.66% (11.69 USD)
Par fonds propres:
23.00% (205.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|670
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|322
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +31.66 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +32.23 USD
Perte consécutive maximale: -31.90 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1638
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
Greetings Everyone,
Welcome to MAHIGAN Signal!We are excited to introduce our fully automated trading system, utilizing a comprehensive and professional framework for trading GBP/USD effectively, balancing both opportunities and risks.
Key Features:
- Currency Pairs: GBPUSD
- Account Types: Hedge, Raw Spread, or ECN (we recommend ICMarkets for optimal results).
- Recommended Leverage: 1:500
- Minimum Deposit: $700
- Initial Lot Size: 0.01 for every $700 in your account balance.
- Trading on friday: Disabled
Trading Strategy: This signal analyzes market conditions, trends, and key indicators before making any decisions.
Thank you for trusting us with your trading journey. If you have any questions or need assistance, please feel free to reach out.
Contact Us:Recommended Broker: https://icmarkets.com/?camp=67185
Telegram: Bilde Trader @moh_jeelle
Please note: Past performance does not guarantee future results.
