Borja Mayoral Arauz

Customer 1

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 53%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 881
Kârla kapanan işlemler:
2 054 (71.29%)
Zararla kapanan işlemler:
827 (28.71%)
En iyi işlem:
135.54 EUR
En kötü işlem:
-329.84 EUR
Brüt kâr:
7 820.77 EUR (412 359 pips)
Brüt zarar:
-5 691.36 EUR (250 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (111.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
271.81 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
77.23%
Maks. mevduat yükü:
62.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
1 442 (50.05%)
Satış işlemleri:
1 439 (49.95%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.74 EUR
Ortalama kâr:
3.81 EUR
Ortalama zarar:
-6.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-341.01 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-568.15 EUR (8)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
30.55%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.10 EUR
Maksimum:
915.30 EUR (14.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.53% (915.30 EUR)
Varlığa göre:
46.46% (1 965.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 571
AUDCAD+ 524
NZDCAD+ 509
GBPUSD+ 351
AUDNZD+ 322
USDCAD+ 313
AUDUSD+ 89
GBPCAD+ 78
XAUUSD+ 66
EURCAD+ 51
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 490
AUDCAD+ 656
NZDCAD+ 445
GBPUSD+ 180
AUDNZD+ 36
USDCAD+ -183
AUDUSD+ 97
GBPCAD+ 392
XAUUSD+ 69
EURCAD+ 239
EURGBP+ 11
EURNZD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 9.2K
AUDCAD+ 24K
NZDCAD+ 22K
GBPUSD+ 4.5K
AUDNZD+ -3.7K
USDCAD+ -1.2K
AUDUSD+ 8.7K
GBPCAD+ 12K
XAUUSD+ 6.3K
EURCAD+ 13K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.54 EUR
En kötü işlem: -330 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -341.01 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.03 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.72% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.16 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
