SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 1
Borja Mayoral Arauz

Customer 1

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 53%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 881
Profit Trade:
2 054 (71.29%)
Loss Trade:
827 (28.71%)
Best Trade:
135.54 EUR
Worst Trade:
-329.84 EUR
Profitto lordo:
7 820.77 EUR (412 359 pips)
Perdita lorda:
-5 691.36 EUR (250 223 pips)
Vincite massime consecutive:
94 (111.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
271.81 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
77.23%
Massimo carico di deposito:
62.42%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
1 442 (50.05%)
Short Trade:
1 439 (49.95%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.74 EUR
Profitto medio:
3.81 EUR
Perdita media:
-6.88 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-341.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-568.15 EUR (8)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
30.55%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.10 EUR
Massimale:
915.30 EUR (14.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.53% (915.30 EUR)
Per equità:
46.46% (1 965.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 571
AUDCAD+ 524
NZDCAD+ 509
GBPUSD+ 351
AUDNZD+ 322
USDCAD+ 313
AUDUSD+ 89
GBPCAD+ 78
XAUUSD+ 66
EURCAD+ 51
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 490
AUDCAD+ 656
NZDCAD+ 445
GBPUSD+ 180
AUDNZD+ 36
USDCAD+ -183
AUDUSD+ 97
GBPCAD+ 392
XAUUSD+ 69
EURCAD+ 239
EURGBP+ 11
EURNZD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 9.2K
AUDCAD+ 24K
NZDCAD+ 22K
GBPUSD+ 4.5K
AUDNZD+ -3.7K
USDCAD+ -1.2K
AUDUSD+ 8.7K
GBPCAD+ 12K
XAUUSD+ 6.3K
EURCAD+ 13K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.54 EUR
Worst Trade: -330 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -341.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.03 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 12:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.72% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.16 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 1
30USD al mese
53%
0
0
USD
6.1K
EUR
46
94%
2 881
71%
77%
1.37
0.74
EUR
46%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.